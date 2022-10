Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – FC Löffingen 3:2 (2:1). – Der TuS Bonndorf hatte das Spiel gegen den Tabellenletzten der Liga in der ersten Halbzeit im Griff. Dementsprechend verdient gingen die Hausherren auch mit 1:0 durch Marco Morath (17.) in Führung. Dem Status als Favorit in diesem Spiel wurde Bonndorf zunächst auch im weiteren Spielverlauf gerecht. Nach einem langen Abschlag von Torwart Sebastian Waßmer setzte sich Christian Feger durch und erzielte die das 2:0 (37.). Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit dann der Dämpfer: Nach einem Freistoß schafften die Gäste aus Löffingen den Anschluss (44.). Mit einem 2:1 ging es schließlich in die Pause.

Im zweiten Durchgang wollten der TuS Bonndorf mehr, doch schaffte es nicht, dies auch auf dem Platz umzusetzen. Stattdessen wurden die Gäste immer gefährlicher. So auch kurz vor dem 2:2-Ausgleich. Die Heimmannschaft konnte einen Angriff der Gäste nur durch ein Foul stoppen. Der Ausgleich fiel in der Folge wieder per Standard (59.). Doch zu einer Punkteteilung kam es nicht. Bonndorf agierte in den letzten Minuten vor allem mit langen Bällen. Einer dieser Langen Bälle fand schließlich Marco Morath (82.), der sein zweites Tor erzielte und die drei Punkte in Bonndorf halten konnte.

Tore: 1:0 Marco Morath (17.), 2:0 Christian Feger (37.), 2:1 Lars Sulzmann (44.), 2:2 Simon Weißenberger, 3:2 Marco Morath (82.); SR: Jonas Fresenborg; Z: 300



