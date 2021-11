Fußball-Bezirksliga: FC Bräunlingen – SV Geisingen 4:2 (2:1). -Beide Teams boten den Zuschauern über die gesamte Spielzeit hinweg ein unterhaltsames und ansehnliches Bezirksliga-Spiel, in dem die Heimelf bereits nach einer knappen Viertelstunde durch Tevfik Ceylan in Führung ging.

Arceri gleicht für Geisingen aus

In einer temporeichen Begegnung warf dies die Gäste keineswegs zurück. Sie spielten gut mit und kamen durch Luca Arceri in der 38. Minute zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause brachte Kai Albicker die Hausherren wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau der Begegnung weiterhin hoch. Fabian Federle sorgte in der 70. Minute für den Ausgleich. Beide Mannschaften spielten jetzt auf Sieg und bescherten den Fans so eine hochspannende Partie.

Wehinger und Albicker sichern Geisingen den Sieg

Nach einer Freistoßflanke in der 82. Minute köpfte Fabian Wehinger den Ball zum 3:2 ins Netz. Die Geisinger warfen nun alles nach vorne und drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Einen Konter kurz vor Abpfiff vollendete Kai Albicker zum 4:2 und entschied damit das Spiel.

Tore: 1:0 Ceylan (14.), 1:1 Arceri (38.), 2:1 Albicker (43.), 2:2 Federle (69.), 3:2 Wehinger (82.), 4:2 Albicker (87.). – Z: 120. – SR: Chris Schäper (Villingen).

