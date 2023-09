Fußball-Bezirksliga: FV Tennenbronn – SV Hinterzarten 3:3 (2:0). – Der FV Tennenbronn war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, vor allem in den Anfangsminuten. Aus dieser Überlegenheit entstand auch die 2:0-Führung. Den torreichen Nachmittag leitete Stefan Schanz in der 15. Minute mit einem Tor per Strafstoß ein und in der 26. Minute erhöhte Yannik Richter auf 2:0. Nach den beiden Toren kamen die Gäste besser ins Spiel und übernahmen den Ballbesitz. Die Tennenbronner konnten aber noch alle Aufgaben verteidigen, die sie vom SV Hinterzarten gestellt bekamen.

Tennenbronn antwortete auf das 1:2 mit dem 3:1

Nach der Pause starteten die Gäste direkt rein und verkürzten auf 1:2. Der Nachmittag von Jona Schuler begann in der 47. Minute per Strafstoß. Auf das 2:1 konnte die Heimmannschaft antworten. In der 60. Spielminute schnürte Yannik Richter seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1. Nach dem 3:1 schien alles für den FV Tennenbronn zu laufen, denn in der 70. Minute wurde beim SV Hinterzarten ein Spieler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Tennenbronn bekam kein Zugriff mehr aufs Spiel

Aber die Gastgeber bekamen kein Zugriff mehr aufs Spiel und verteidigten nicht mehr optimal. Das wusste Jona Schuler zu nutzen. Mit seinen Toren zwei und drei in der 77. Minute, erneut per Strafstoß, und in der 80. Minute glich er das Spiel aus und die Gäste konnten sich in Unterzahl einen Punkt erkämpfen.

Tore: 1:0 (15.) Schanz, 2:0 (26.) Richter, 2:1 (47.) Schuler, 3:1 (60.) Richter, 3:2 (77.) Schuler, 3:3 (80.) Schuler). – SR: Benz. – Z. 150.

