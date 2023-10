Fußball-Bezirksliga: 1.FC Rielasingen-Arlen II – SV Deggenhausertal 1:3 (0:1). – Es war für die zweite Mannschaft des 1.FC Rielasingen-Arlen in dieser Partie ganz viel von „Murphy‘s Gesetz“ im Spiel, das besagt, wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief.

Schon von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste auf Torsicherung bedacht waren. Dazu kam, dass der erste Angriff der Gäste im Tor landete. Einen harmlosen Schuss von Kevin Schneider ließ Serghei Pelin ins Tor prallen (11.). Die Führung spielte den Gästen in die Karten, denn nun waren sie noch weniger am Mitspielen interessiert.

Nach 18 Minuten wehrte Erik Mutter einen Schuss von Benny Winterhalder über die Latte. Die Gastgeber blieben am Drücker. Nach 22 Minuten entschied Schiedsrichter Oliver Teufel auf Handelfmeter für die Gastgeber, doch Ertugrul Topal scheiterte an Erik Mutter.

Die Talwiesen-Elf blieb aber weiter gut im Spiel, ein Distanzschuss von Topal ging um Zentimeter am Pfosten vorbei und ein Flatterball von Michael Svistunov wurde wieder von Erik Mutter im Tor abgewehrt. So gingen die Gäste mit einer glücklichen Führung in die Pause.

Effiziente Gäste

Die zweite Halbzeit gestaltete die Heimmannschaft dann schwach. Gegen die massierte Gästedefensive tat man sich ungemein schwer. Torchancen blieben aus, weil man sich gegen 22 Abwehrbeine keine Räume herausspielen konnte. Das Angriffsspiel war zu statisch und auch kopflos. Rielasingen rannte wie gegen eine Wand an.

Der dritte Torschuss der Gäste brachte das 0:2 durch Jonas Jehle (70.), dem wiederum ein Gastgeschenk der Rielasinger Defensive voran ging. Noch einmal Hoffnung für die Gastgeber, als Ertugrul Topal nach 81 Minuten der Anschlusstreffer gelang. Doch auch in den Schlussminuten blieben die Gastgeber zu kopflos und unglücklich in ihren Aktionen. In der letzten Aktion gelang den Gästen durch Oliver Schiller der 1:3-Endstand.

Tore: 0:1 (11.) Schneider, 0:2 (70.) Jehle, 1:2 (81.) Topal, 1:3 (94.) Schiller. – SR: Teufel (Tuttlingen). – Z: 90.

