von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Bermatingen – Spfrde Owingen-Billafingen 1:0 (0:0). – Am 13. Spieltag empfing der SV Bermatingen die Spfr. Owingen-Bilafingen. Mit einem Sieg könnte die Heimmannschaft in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen.

Owingen-Billafingen bestimmt das Spiel

Zu Beginn bestimmten aber die Spfr. Owingen-Bilafingen das Spielgeschehen. Die Gäste begannen druckvoll, scheiterten aber in der Anfangsphase der Begegnung mehrmals am Bermatinger Torwart Joachim Dreher. In der 26. Minute rettete dann der Pfosten für die Heimmannschaft. Bis zur Pause ergab sich ein ähnliches Bild. Die Gäste drückten auf den Führungstreffer, vergaben aber ihre Chancen.

Bermatingen zu dem Zeitpunkt kaum gefährlich

Die Heimmannschaft kam kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Die einzige Chance, einen Freistoß durch Homburger, wurde von Gästetorwart Roberto Sutera entschärft.

SVB jetzt mit mehr Zug zum Tor

Nach der Pause entwickelte der SV Bermatingen mehr Zug zum Tor und die Partie wurde ausgeglichener. In der 64. Minute vollendete Jamil Marchoud einen Steilpass von Steuer zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Gegen Ende der Begegnung mobilisierten die Gäste nochmals alle Kräfte, sie scheiterten aber immer wieder am starken Torwart Dreher.

Letztlich blieb es beim Sieg der Heimmannschaft, welche einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg einfahren konnte.

Tor: 1:0 (64.) Marchoud. – SR: Speh. – Z: 100.

