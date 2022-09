von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Mühlhausen – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 5:0 (3:0). – Am heutigen Tag standen sich im Ehinger Kiesgrüble der Gastgeber aus Mühlhausen und die SG Reichenau-Waldsiedlung gegenüber.

Drei Mühlhauser Tore in neun Minuten

Bereits in der zehnten Spielminute konnte Jannik Lattner die Führung für den SVM erzielen. Nun war der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und konnte in den folgenden neun Minuten durch Lattner und Kaplan den Zwischenstand auf 3:0 erhöhen. Mit der verdienten Führung ging es in die Halbzeit.

Lattner trifft nach der Pause noch einmal doppelt

Nach der Pause war es wiederum Lattner, der mit zwei weiteren Treffern den Endstand zum 5:0 und den damit verbundenen Heimsieg besiegelte.

Tore: 1:0 (10.) Lattner, 2:0 (12.) Lattner, 3:0 (19.) Kaplan, 4:0 (67.) Lattner, 5:0 (71.) Lattner. – SR: Schäper.

