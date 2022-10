von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – SV Deggenhausertal 1:2 (0:1). – Das Spiel begann zerfahren mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Obwohl nach und nach der SV Deggenhausertal die Oberhand gewann, da die Gäste vor allem im Mittelfeld griffiger und gedankenschneller waren, hatte die erste klare Torchance der FC Bodman-Ludwigshafen. Gästetorhüter Mutter parierte den Demir-Kopfball aber glänzend.

Zu dem Zeitpunkt Gästeführung verdient

Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Gästeführung erzielte in der 18. Minute Maag, der nach einer sehenswerten Direktkombination im Strafraum freigespielt wurde. Im direkten Gegenzug kam Keller zur Ausgleichschance, aber auch seinen Schuss drehte Mutter um den Pfosten. In der 27. Minute hatten die Gäste nach einem zu kurzen Rückpass die große Chance auf das 2:0, vergaben diese durch einen schlechten Querpass aber leichtfertig. Auch Bentele gelang (41.) der Ausbau der Führung nicht. Nach einem Eckball fiel ihm der Ball vor die Füße, aber der Schuss ging deutlich über die Latte. Drei Minuten vor der Halbzeit besaß Brackmeyer die große Ausgleichschance. Gut eingesetzt von Schaal ließ er noch einen Gegenspieler aussteigen, aber alleine vor dem Torhüter setzte auch er den Ball klar übers Tor.

Torhüter Erik Mutter bremst Bodmaner Stürmer

Die erste Gelegenheit nach Seitenwechsel hatten die Gäste nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Aber auch Schiller zielte zu hoch. In der 65. Minute wartete alles auf einen Schiedsrichterpfiff nach einem Foul an Keller am oder im Strafraum. In der Folge schnappte sich Brackmeyer den Ball, umkurvte noch zwei Gegenspieler, scheiterte aber erneut an einer Glanzparade von Mutter im Gästetor. Kurz darauf rutschte ein Diagonalball der Gäste durch bis zu Gaupp, der sich alleine vor Torhüter Heiser den Ball aber zu weit vorlegte.

Deggenhausertal gelingt das 2:0

Zwei Minuten später hieß es aber doch 0:2. Herbert köpfte einen Eckball ins lange Eck. Der Gastgeber gab nicht auf und wurde mit dem Anschlusstreffer belohnt. Im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke schoss Merk den Ball aus 25 Metern genau in den Winkel. Der FC Bodman-Ludwigshafen warf nochmals alles nach vorn. In der 90. Minute traf Koch nach flacher Hereingabe aus kurzer Distanz nur einen Abwehrspieler.

Vergeblich auf Strafstoßpfiff gewartet

Und Aufregung in der Nachspielzeit: Demir war im Fünfmeter-Raum vor seinem Gegenspieler am Ball und wurde von diesem klar getroffen. Doch zur Überraschung aller und zum Entsetzen der Heimelf entschied der Schiedsrichter nicht auf Strafstoß, sondern auf Stürmerfoul. Somit blieb es in einem umkämpften, aber jederzeit fairen Spiel beim glücklichen Gästesieg. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen.

Tore: 0:1 (18.) Maag, 0:2 (73.) Herbert, 1:2 (79.) Merk. – SR: Wehner (Erzingen). – Z: 150.

