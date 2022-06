von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – SV Worblingen 3:1 (2:0). – Vom Anpfiff weg merkte man beiden Mannschaften an, dass es um weniger als gar nichts mehr ging. Die Begegnung plätscherte vor sich hin, die überschaubaren Highlights lassen sich schnell aufzählen:

Reiser lupft das Leder zum 1:0 ins Netz

Der Salemer Topstürmer Reiser lief in der siebten und neunten Minute alleine auf den Worblinger Keeper Guimares zu, dieser parierte zunächst problemlos, in der zweiten Situation holte er seinen Kontrahenten von den Füßen. Im anschließenden Duell der beiden vom Elfmeterpunkt guckte Reiser seinen Gegner aus und lupfte das Leder zur 1:0 Führung ins Netz.

Sehenswertes 2:0 des FC RW Salem

Das 2:0 der Rot-Weißen dann elf Minuten später sehenswert: Nach einer Ballstaffette drosch Weber den Ball aus 15 Metern in die Maschen. Nur vier Minuten nach Seitenwechsel stellte Fetaj per Foulstrafstoß den Anschlusstreffer zum 1:2 her. Die ansonsten höhepunktlose Partie beendete Reiser in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand, als er zunächst zwei Worblinger Abwehrspieler austanzte und dann humorlos per Linksschuss die sich ehrbar aus der Bezirksliga verabschiedenden Gäste mit einer letzten Niederlage nach Hause schickte.

Tore: 1:0 (10./FE) Reiser, 2:0 (21.) L. Weber, 2:1 (49.) F. Fetaj, 3:1 (83.) Reiser. – SR: Lorenz (Überlingen). – Z: 100.

