Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 3:0 (1:0). – Bei widrigsten äußeren Bedingungen erwischten die Gäste den besseren Start. Schon in der achten Minute tauchte Freitag alleine vor dem Tor auf, scheiterte aber an einer Glanzparade von Torhüter Heiser, der den Schuss mit dem Fuß parierte.

Hausherren gewinnen nach Freistoßtor die Kontrolle

Erst danach kam der FC Bodman-Ludwigshafen besser ins Spiel. Nach einem Foul an Schuster gab es etwa 20 Meter vor dem Tor einen Freistoß, den Blessing direkt zur Führung verwandelte. Nun hatte in einem Spiel mit hohem Tempo der Gastgeber die Oberhand, aber nach einer halben Stunde meldete sich die Verbandsliga-Reserve zurück. Eine ganze Serie von Flanken und Eckbällen flogen in den Strafraum der Heimelf, die letztendlich aber alle verteidigt werden konnten.

Bodman-Ludwigshafen scheitert mehrfach an den Gästen

Und nach einer Balleroberung in der gegnerischen Spielhälfte war Bakici in der 32. Minute über halbrechts durch, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei. Der FC Bodman-Ludwigshafen hatte in dieser Phase Mühe, sich konstruktiv zu befreien, hätte aber in der 41. Minute das 2:0 erzielen können, sogar müssen. Nach einem Konter spielte Schuster vor dem Tor quer, aber Alhelal scheiterte aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Torhüter Pelin. Noch vor der Pause hatte Schuster die nächste Großchance, den Vorsprung zu erhöhen. Nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen zirkelte er den Ball aber am langen Eck vorbei.

2:0 für Gastgeber eher glücklich

Nach der Pause startete die Heimelf mit viel Entschlossenheit und wurde bereits in der 54. Minute belohnt. Der Treffer zum 2:0 entsprang aber einem Geschenk der Gäste. Diese hatten sich in der eigenen Abwehrreihe die Kugel zugespielt, ehe Torhüter Pelin das Leder nach einem Rückpass versprang. Alhelal, der ihn unter Druck gesetzt hatte, profitierte davon und schob den Ball ins leere Tor ein.

Rielasingen-Arlen kann sich nicht durchsetzen

In der 56. Minute kombinierten sich Alhelal und J. Merk in den Strafraum. Letzterer legte zurück auf Schuster, dessen Schuss Torhüter Pelin parieren konnte. Die Partie verlief dann 20 Minuten lang ohne große Höhepunkte. Der Gastgeber kontrollierte das Geschehen und ließ keinen gefährlichen Angriff der Hegauer mehr zu. Gefährlich für die Gäste wurde es in Minute 72 wieder, als Torwart Pelin einen Schuss von J. Merk gerade noch um den Pfosten drehen konnte. Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Alhelal. Ein perfektes Zuspiel von Schuster versenkte er im kurzen Eck. In der Endphase hatte der FC Bodman-Ludwigshafen noch mehrfach die Gelegenheit auf einen weiteren Treffer, aber es blieb in einem sehr fairen Spiel beim verdienten 3:0.

Tore: 1:0 (19.) Blessing, 2:0 (54.) Alhelal, 3:0 (75.) Alhelal. – SR: Mike Perko (Oberbaldingen). - Z: 100.

