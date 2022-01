Närrischer Wettbewerb 11. Januar 2022, 15:36 Uhr

Video hochladen und bis zu 2500 Euro gewinnen! Der große närrische Video-Wettbewerb für Vereine

Der SÜDKURIER ruft Vereine und Organisationen auch in diesem Jahr zum großen närrischen Wettbewerb auf und bietet die Chance, so die Vereinskasse aufzufüllen. Alles was ihr tun müsst, erklären wir hier!