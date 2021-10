Visual Story Veröffentlicht am 23. Oktober 2021

Wie schnell eine Woche schon wieder vorbei sein kann. Viel ist passiert in den vergangenen sieben Tagen in Villingen-Schwenningen. Wir haben hier die wichtigsten Nachrichten für Sie gebündelt zusammengestellt.

Bild: Roland Dürrhammer/Roland Sigwart//Roland Burger

Die Nachricht machte am Mittwoch schnell die Runde: In der Gerberstraße brennt es. Große Sorge um alle benachbarten Gebäude und die bange Frage: Ist die Fahrtroute jetzt zur Mittagszeit womöglich so zugeparkt, dass die großen Löschfahrzeuge nicht