Der Künstler Gunter Demnig hat in Villingen-Schwenningen 22 weitere Stolpersteine verlegt. Sie erinnern auch an getötete politische Gegner der Nationalsozialisten. Ihre Biografien erzählen von grausamen Schicksalen.

In Villingen und Schwenningen sind am Sonntag weitere Stolpersteine verlegt worden. Die 22 neuen Stolpersteine, jeweils elf in beiden Stadtteilen, wurden von dem Berliner Künstler und Stolpersteine-Initiator Gunter Demnig persönlich verlegt.