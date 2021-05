von Jens Fröhlich, Norbert Trippl und Matthias Jundt

Trotz des Verbots durch das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis und das Verwaltungsgericht Freiburg werden am Sonntag Menschen in Villingen erwartet, die dem Querdenker-Milieu zuzuschreiben sind. Der SÜDKURIER berichtet live vor Ort.

9.30 Uhr Das Zeichen der Bürger

Am Schwenninger Geschwister-Scholl-Platz legt eine Bürgergruppe am Sonntagmorgen einen Kranz aus weißen Rosen nieder. Vertreter von VS ist bunt, der Seebrücke, der Gruppierung Attac und der IG Metall sind vor Ort. Nicola Schurr, SPD-Stadtrat in VS, sagt, man wolle ein Zeichen setzen, an den 100. Geburtstag der im Dritten Reich hingerichteten Sophie Scholl erinnern.

Am Schwenninger Geschwister-Scholl-Platz. Bürgergruppen legen einen Kranz am Schollplatz in Schwenningen nieder. Bild: Norbert Trppl | Bild: Trippl. Norbert

Beim Zeichen setzen gehe es darum, dass Widerstandskämpfer heute nicht „von der falschen Seite wie etwa der AfD vereinnahmt“ werden, so Schurr. Die vor Ort vertretenen Grupperingen wollen sich künftig immer am 9. Mai am Scholl-Platz vor dem Polizeirevier treffen, um auf die Bedeutung von demokratischer Freiheit, aufrechter Haltung und klarer Meinung hinzuweisen, so Schurr weiter. Vor Ort dabei: Tom Bleile (IG Metall), Patrick Rösgen (Seebrücke), Nicola Schurr (VS ist bunt), Marcel Singer (VS ist bunt), Anna Rösgen (Seebrücke) , Bruno Arm (Attac).

10 Uhr: Blumengeschäfte öffnen

In Villingens Innenstadt öffnen die Blumengeschäfte. Sonnenbeschienen und friedlich wartet die Fußgängerzone auf das, was der Tag noch bringen mag.

Verbot bestätigt

Zwei Tage später bestätigte das Verwaltungsgericht das Verbot der Demo. Drei Gründe waren ausschlaggebend für die Entscheidung: Das hohe Infektionsgeschehen im Kreis, das erwartete Querdenker-Milieu und die enge Örtlichkeit auf dem Latschariplatz.

Einspruch

Gegen das Verbot legte der Veranstalter und Anmelder der Demo am Dienstag Einspruch beim Verwaltungsgericht Freiburg ein. Das Schreiben umfasste 16 Seiten. Zuständig für eine Entscheidung war die 1. Kammer des Gerichts, bestehend aus einem Richter und zwei Beisitzern.

Verbot

Schon vor Wochen war die Demo für den Sonntag angemeldet worden. Das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte sie am Freitag, 30. April, aber mit Verweis auf die diffuse Infektionslage untersagt.

Die Entscheidung war in Abstimmung mit der Stadt Villingen-Schwenningen gefallen. Normalerweise müssen Demos bei der Stadt VS angemeldet werden. Wegen der hohen Coronawerte im Kreis ist derzeit aber das Landratsamt zuständig.

10.30 Uhr: Omas in Position

Am Zähringerkreuz gehen die ersten Omas gegen rechts in Position. Sie haben ihre Kleinkundgebung vom Amt genehmigt bekommen. Sie müssen dabei die Coronaauflagen wie Abstand und Maske einhalten, belehrt sie noch einmal ein Polizist.

Die Omas gegen rechts haben ihren Auftritt genehmigt bekommen. Sie sind schon um 10.30 Uhr in der City in Position. Bild: Norbert Trippl | Bild: Trippl, Norbert

Die Frauen wollen das Stadtzentrum nicht den Querdenkern und ihrem Gefolge überlassen, deshalb treten sie heute an. Die Omas gegen rechts machen mit Plakaten auf sich aufmerksam und schützen sich bei ihrer Kundgebung mit Schirmen, im Moment noch vor der Sonne.

10.30: Polizei demonstrativ vor Ort

Überwachung des Demonstrationsverbots: Die Polizei ist um 9.30 Uhr am Marktplatz da. Bild: Norbert Trippl | Bild: Trippl, Norbert

Die Schutzpolizei geht im Stadtzentrum ebenfalls in Stellung. Am Marktplatz stehen jetzt Einsatzfahrzeuge. Noch ist von Sonderkräften der Beamten nichts zu sehen.