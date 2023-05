Singen vor 1 Stunde

Nach dem Gas-Alarm mit 90 Verletzten: Suche nach der Ursache, Erleichterung bei Betroffenen

Um den Zwischenfall an der Zeppelin-Realschule aufzuklären, braucht es Spezialisten in Mannheim. So ist der Stand bei der Spurensuche, nachdem am Mittwoch 90 Menschen verletzt wurden und vier ins Krankenhaus mussten.