Engen vor 33 Minuten

Wohnhaus im Vollbrand: Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Engen

In der Ostlandstraße in Engen hat Feuer von einer Garage auf ein Wohnhaus übergegriffen. „Da ist einiges an Kräften im Einsatz“, erklärt die Polizei. Die Rauchsäule war schon von Weitem über der Stadt zu sehen.