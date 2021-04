Unterricht im Klassenzimmer gibt es ab Montag nur noch mit dem Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests. Lehrer und Schulamt begrüßen die neue Maßnahme, doch Wechselunterricht ist immer noch möglich. Ein Blick in die Situation in der Region.

Der Präsenzunterricht soll ab Montag, 19. April, wieder starten. Allerdings nur, wenn die Schüler Corona-Tests machen.Die Testpflicht an Schulen gilt nun unabhängig vom Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis. Wer mehr als drei Tage in Folge in der