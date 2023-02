Hochrhein

Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen

Spektakuläre Hingucker, Gutsle und jede Menge Spaß bei schönstem Sonnenschein: Das Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen sorgte für ausgelassene Stimmung und strahlende Gesichter. Undurchsichtigen Nebel machte beim Umzug am Sonntag lediglich der Wagen dieser frechen Hexengruppe:

Umzug tiengen Video: Baier, Markus

Das gesamte Wochenende stand in der Hochrhein-Narrenhochburg im Zeichen der Fasnacht: In der Tiengener Kirche schunkelten die Menschen bei einer Messe am frühen Morgen. Eindrücke finden Sie hier.

So viele Kinder wie noch nie kamen bereits am Samstag zum Fasnachtsauswerfen der Surianergemeinde, im Anschluss stellte die Dorauszunft Saulgau den Narrenbaum.

Bild: Katharina Vogelbacher

Wie in allen Narrengebieten in der Region waren viele SÜDKURIER-Reporter für Sie, liebe Leser, auf den Straßen unterwegs – wie hier Markus Baier, der Leiter der Lokalredaktion Waldshut, im Getümmel beim großen Umzug in Tiengen:

Bild: Baier, Markus

Alle Bilder und Videos vom Hochrhein-Narrentreffen finden Sie hier.

Großes Schlüchttal-Narrentreffen in Berau

2000 Hästräger lockten beim großen Narrenumzug in Berau hunderte Zuschauer auf die Straßen. Guggenmusiken, Narren-Gruppen und Musikkapellen sorgten für ausgelassene Stimmung im ganzen Ort.

VHN-Narrentreffen in Karsau

Närrischer Schabernack war auch beim Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Zünfte angesagt. 3000 Hästräger in 55 Gruppen machten den beschaulichen Ort Karsau zum Narren-Hotspot. Im Gepäck hatten die Narren viele Gutsle und noch mehr gute Laune.

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Narrentreffen in Schwerzen

Hoch hinaus ging es auch beim Narren-Treffen in Schwerzen (bei Wutöschingen) am Hochrhein. Fetziger Gugge-Sound, Konfetti und bunt bemalte Gesichter waren ein deutliches Zeichen, dass die Lebensfreude Vorfahrt hatte.

Bild: melanie Mickley

Weitere Narren-Events vom Wochenende am Hochrhein:

Alle Informationen und Bilder zur Fasnacht am Hochrhein finden Sie auch hier!

Kreis Konstanz

Seenarrentreffen in Dettingen

An diesem Wochenende wurde das beschauliche Dettingen zur Fasnachts-Hauptstadt! Beim großen Seenarrentreffen feierten die Moorschrat sich und ihre Gäste ausgelassen. Vom nächtlichen Treiben am Freitag bis zum Umzug am Sonntag – die Höhepunkte lockten Tausende Mäschgerle ins Freie und in die Kapitän-Romer-Halle.

Jubel, Trubel und Konfetti ohne Ende! Auch beim großen Umzug in Dettingen feierten Tausende ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Tierische Gestalten wie Wölfe säumten die Straßen – und natürlich durften auch hier die bösen (oder doch auch ganz netten) Hexen nicht fehlen.

Bild: Hanser, Oliver

Konstanz Der Bildband „Hinter der Maske“ über die Konstanzer Fasnacht hat das Zeug zum Klassiker Das könnte Sie auch interessieren

Großer Höri-Umzug in Horn

Endlich wieder ausgelassen feiern: Der erste Höri-Umzug nach der Corona-Pandemie fand jetzt wieder in Horn statt und sorgte für dichtes Gedränge auf den Straßen. Es kamen rund 1000 aktive Hästräger und wohl noch mehr Zuschauer. Die Einladung der Heufresserzunft war also ein voller Erfolg!

Bild: Jarausch, Gerald

Frühschoppen im Konstanzer Konzil

Sketche, Tanz und Musik machten das altehrwürdige Konzil zum Tollhaus. Das Programm kam bei den närrischen Gästen bestens an. Und: Sogar die neue Getränkepauschale stieß offenbar überwiegend auf Zuspruch. Der internationale Frühschoppen der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften zündete also voll.

Bild: Rindt Claudia

Stockacher Narren beenden Berlin-Ausflug

Zu Besuch beim Bundespräsidenten: In Berlin zeigten sich die Narren aus Stockach begeistert vom prall gefüllten Programm in der Hauptstadt. Von den Narren gab es am Ende großes Lob für den besonderen Trip in die Hauptstadt. Viele besondere Momente bleiben in Erinnerung, wie unsere Übersicht zeigt.

Bild: Claudia Ladwig

Weitere Narren-Events vom Wochenende im Kreis Konstanz

Alle Informationen und Bilder zur Fasnacht im Kreis Konstanz finden Sie auch hier!

Schwarzwald

Narrenzunft Grünwinkel feiert Jubiläum

150 Jahre Hansel in Geisingen – wenn das kein Grund zum Feiern ist! 1300 Hästräger und 2000 Zuschauer erlebten einen grandiosen Umzug, ein würdiger Narrengeburtstag im Schwarzwald. Schellen, Glocken und bunte Masken so weit man schaute, was will das Narrenherz mehr!

Bild: Paul Haug

Löffinger Geißenzunft feiert 55. Geburtstag

Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und das närrische Volk zeigte seine Begeisterung über die 42 Narrenzünfte und Vereine beim großen Fuhrmannstag in Dittishausen lautstark. Gut, wer mitdachte und sich mit Sonnenbrillen ausstatten konnte – so wie diese cleveren Narren:

Bild: Gerold Bächle

Zunftball in Donaueschingen

Schauspiel, Musik, Tanz und eine absolute Premiere auf der Frohsinn-Bühne: Der Zunftball in Donaueschingen erfüllte alle närrischen Wünsche des bestens gelaunten Publikums. Neben den Schauspielern, Tänzerinnen und Musikern halfen noch viele im Hintergrund mit. Rund 100 Personen stemmten den sehr gelungenen Zunftball.

So schön sind die Zunftball-Tänze Video: Simon, Guy

Weitere närrische Events am Wochenende im Schwarzwald:

Alle Informationen und Bilder zur Fasnacht im Schwarzwald finden Sie auch hier!

Bodenseekreis

Schlager-Promis heizen Gästen bei Überlinger Narrensause ein

Was für eine schöne Überraschung: 320 Narren feiern in Überlingen mit der Hänselezunft in der Gruft – und plötzlich stehen Anita Hofmann und Simone Moos auf der Bühne. Wie es dazu kam und wie die Partynacht in der neuen Location lief – all das lesen Sie hier.

Bild: Jürgen Baltes

Zunftabend in Kluftern

Endlich wieder ausgelassen feiern! Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war die Stimmung im Bürgerhaus mehr als gut und die närrisch gelaunten Gäste hatten großen Spaß beim bunten Programm. Mit Vollgas also von Null auf Hundert, wie unsere Zusammenfassung zeigt.

Bild: Claudia Wörner

Lumpenball in der Markdorfer Stadthalle

Party pur war beim Lumpenball der Historischen Narrenzunft Markdorf angesagt. Jung und Alt zeigten ihren Spaß an der Verkleidung – und strahlten in unsere Kameras. Hier sind die schönsten Bilder vom Ball am Samstagabend.

Bild: Lang, Andreas

Weitere närrische Events vom Wochenende im Bodenseekreis und im Linzgau:

Alle Informationen und Bilder zur Fasnacht im Bodenseekreis finden Sie auch hier!

Sie wollen noch mehr Narren-Futter? Hier finden Sie unsere Zusammenfassung vom Wochenende in der Region vom 4. und 5. Februar.