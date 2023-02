Da ist die Stadthalle proppenvoll: Die Hüfinger feiern mit der Narrenzunft einen Abend voller Spaß und närrischer Weisheit. Das Programm hat es in sich.

Was für ein toller närrischer Zirkus! Mit einem kunterbunten Programm aus Tanz, Musik und witzigen Wortbeiträgen begeisterte der Zunftball der Narrenzunft Hüfingen am Samstagabend in der Stadthalle. Das Motto: „So en närrische Zirkus.“