In Konstanz feiert das Münsterplatz-Theater Premiere, außerdem gibt es eine Schiffstaufe – und der große, grenzüberschreitende Flohmarkt findet endlich wieder statt! Alle Infos und Termine finden Sie hier.

Auch auf der anderen Seeseite wird gefeiert: beim Meersburg Open Air treten Santiano am Freitag und Silbermond am Samstag auf. Alles zu Einlass, Parken und Konzertbeginn lesen Sie hier. Den Auftakt zum Open Air machte Sarah Connor am Donnerstag – hier finden Sie die Bilder.

Sarah Connor auf der Bühne zum Auftakt des Schlossplatz Meersburg Open Air 2023. | Bild: Jäckle, Reiner

Am Hochrhein feiert der Landkreis Waldshut sein 50-jähriges Bestehen. Deshalb können Einheimische und Gäste am Samstag und Sonntag kostenlos den Öffentlichen Personennahverkehr im gesamten Landkreis nutzen – gute Voraussetzungen für einen Ausflug mit Bus und Bahn!

In Bad Säckingen kann man die Messe „Gartenlust“ besuchen, in Waldshut gibt es nach vier Jahren Pause wieder die Musiknacht und der 18. Slowup findet auf einem 32 Kilometer langen Rundkurs zwischen Bad Säckingen und Laufenburg statt. Alle Infos und weitere Veranstaltungen am Hochrhein finden Sie hier.

Die Drukers heizten bei der Musiknacht 2019 im Herr Lehmanns dem Publikum ein. Erstmals seit Corona kehrt die Veranstaltung nach Waldshut zurück. | Bild: Peter Rosa (Archivbild)

Feste, Konzerte, Streetfood und mehr: Auch im Landkreis Sigmaringen ist viel geboten am Wochenende. Auf Schloss Meßkirch findet ein Bauern- und Handwerkermarkt statt, in Pfullendorf gibt es Party und Konzerte, und in Ostrach gibt es ein Streetfood-Picknick. Weitere Veranstaltungen finden Sie hier.

In Neuhausen ob Eck findet außerdem das größte Festival in unserer Region statt. 60.000 Fans feiern auf dem Southside mit Bands wie Queens of the Stone Age, Muse und den Ärzten. Auch der SÜDKURIER ist vor Ort – alles zum Festival lesen und sehen Sie hier!