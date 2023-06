Hier gibt es Karten

An 23 Abenden stehen jeweils 600 Karten bereit, insgesamt also fast 14.000 Karten. Für die meisten Termine sind noch Plätze verfügbar. Der Eintritt kostet zwischen 35 und 62 Euro, ermäßigt ab 15 Euro. Die Karten gibt es über die Internetseite des Theaters oder im Kulturkiosk am Münsterplatz, Telefonnummer 07531 9002150, geöffnet Dienstag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Wenn eine Vorstellung wegen schlechten Wetters abgesagt oder noch vor der Pause abgebrochen werden muss, können Karten getauscht werden. Wird erst nach der Pause abgebrochen, gibt es keinen Ersatz.