Ab 13. Juni beginnt der Aufbau für die Schlossplatz Open Airs. 4000 Menschen haben auf dem Gelände inmitten Meersburgs Platz. Sarah Connor (15. Juni), Santiano (16. Juni) und Silbermond (17. Juni) treten auf. Die Abende mit Sarah Connor und Santiano sind ausverkauft. Für das Open Air mit Silbermond wird es voraussichtlich noch an der Abendkasse Tickets geben.

Michaela Schneider, Geschäftsführerin bei Allgäu Concerts, sagt: „Wir haben ganz tolle Vorverkaufszahlen dieses Jahr. Bei Silbermond sind wir auch schon bei 3500 Karten.“ Es kommen mehr Gäste als 2022. Daher wird der Aufbau anders gestaltet als zuvor. Laut Michaela Schneider fallen die technischen Aufbauten und die Getränkestände kleiner aus. Agiert wird „so platzsparend wie möglich“. Auch der Lageplan wurde entsprechend angepasst. „Der Platz ist eine kleine Herausforderung, weil er so kuschelig ist“, erklärt Schneider.

Santiano kommen ohne Vorband

Einlass zum Open Air mit Pop- und Soulsängerin Sarah Connor ist am 15. Juni um 18 Uhr. Ihr Support, die Künstlerin Zoe Wees, steht ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Beginn des Auftritts von Sarah Connor ist um 21 Uhr, wie Allgäu Concerts mitteilt. Tags darauf, am 16. Juni, treten Santiano auf. Einlass ist ebenfalls um 18 Uhr. Start des Konzerts ist um 20 Uhr. Auf eine Vorband wurde verzichtet. Peter David Sage, Björn Both, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen von Santiano möchten selbst möglichst lange auf der Bühne stehen.

Sie war schon 2016 in Meersburg. Jetzt kommt sie wieder: Sarah Connor. | Bild: Jäckle, Reiner I SK-Archiv

Den Abschluss der Meersburg Open Airs 2023 bildet das Konzert mit Silbermond. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich. Support ist der Musiker Michèl von Wussow. Er betritt die Bühne um 20 Uhr. Ab 21 Uhr unterhalten dann Stefanie Kloß, Andreas Nowak sowie Johannes und Thomas Stolle von Silbermond das Publikum. Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer kennt sowohl Sarah Connor als auch Silbermond von früheren Konzerten. Neu sind für ihn also Santiano, die er nach eigenen Angaben aus den Medien kennt, und Zoe Wees. Wees nahm 2017 in Deutschland an der Sendung „The Voice Kids“ teil und erobert inzwischen die Bühnen in Europa und den USA.

Zwei Parkplätze und ein Parkhaus

Die Stadtverwaltung Meersburg empfiehlt für alle, die mit dem Auto anreißen, die Parkplätze Töbeleparkplatz, Allmendparkplatz und das Parkhaus West. Letzteres liegt direkt am Bodensee gegenüber des Anlegers der Autofähre Meersburg-Konstanz. „Es sind schöne Wege zum Konzert und wieder zurück“, sagt Bürgermeister Robert Scherer.

2024 wird es erneut drei Meersburg Open Airs geben. Das erste Konzert wurde bereits bekannt geben: Die Fäaschtbänkler kommen.