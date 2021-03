von Julia Kipping und dpa

Die Lebensmittelhändler rechnen mit einem erhöhten Kundenandrang am Mittwoch und Samstag vor Ostern. Statt die Kundenströme intelligent zu lenken, würde es nun zu einem erhöhten Andrang kommen, vermutet Michael Schmidt, Geschäftsführer der Edeka Schmidts Märkte mit Sitz in Rickenbach im Landkreis Waldshut. „Ich habe großen Respekt vor dem Samstag.“

Ostertage sind verkaufsstärksten Tage im Jahr

Schließlich sei Ostern der Verkaufshöhepunkt im Jahr, noch vor Weihnachten. „Ich weiß nicht, was die geritten hat, dass sie uns den Donnerstag schließen“, macht er sich seinem Ärger Luft. Bund und Länder hatten am Dienstagabend beschlossen, den Gründonnerstag und den Samstag vor Ostern zu Ruhetagen zu machen. Im Rahmen des verschärften Lockdowns soll das öffentliche Leben pausieren, nur der Lebensmittelhandel darf am Samstag öffnen.

Michael Schmidt, der 14 Edekamärkte leitet und koordiniert, zweifelt daran, dass die Schließung der Lebensmittelmärkte am Donnerstag einen großen Effekt haben wird. „Wir haben ein Jahr Pandemie und Virus in unseren Märkten hinter uns, aber es gab noch keinen Fall, bei dem sich Mitarbeiter oder Kunden bei uns angesteckt haben.“

Ausweitung der Öffnungszeiten

In seinen Märkten, zwei davon in Bad Säckingen, gibt es Ampeln, die den Kundenverkehr nach Besucheranzahl und Fläche des Geschäfts regeln. Auch die Öffnungszeiten hat Schmidt zügig nach der Verkündung der Beschlüsse angepasst. In der Woche vor Ostern öffnen seine Lebensmittelmärkte eine halbe Stunde früher um 7 Uhr, am Samstag schon um 6.30 Uhr. „Die Schließungen bringen nur etwas, wenn die Verbraucher sich klug verhalten und sich in den verbleibenden sieben Tagen weitestgehend eindecken“, sagt Schmidt.

Für das Personalplanung seien die Ruhetage eine Herausforderung. „Wir müssen vermutlich trotzdem am Donnerstag und Freitag arbeiten, weil sich die Warenströme so schnell nicht umorganisieren lassen“, vermutet er. Und auch, um den Samstag problemlos hinzubekommen. Die Logistik über die Großhändler sei so komplex und werde Wochen vorher geplant. Die Warenströme müssten nun auf die ersten drei Wochentage verlegt werden. „Ich glaube nicht, dass das möglich ist“, sagt Michael Schmidt.

Harsche Kritik von Drogerie Rossmann

Hart fiel das Urteil der Drogeriemarktkette Rossmann aus, die nach den Beschlüssen von Bund und Ländern wohl auch am Ostersamstag nicht öffnen darf. „Die Politik hat sich mit diesem Beschluss leider von der Lebensrealität der Menschen entfernt. Wir sehen mit großer Sorge auf die kommende Woche und erwarten einen Kundenansturm, der sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch unsere Mitarbeitenden zu einer enormen Herausforderung werden dürfte“, sagte der Geschäftsführer der Drogeriemarktkette Rossmann, Raoul Roßmann. Die Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen würden letztlich eher negativ sein.

Auch Aldi Süd kritisierte die Beschlüsse: „In der Kalenderwoche vor Ostern ist die Kundenzahl erfahrungsgemäß sehr hoch. Eine zusätzliche Schließung des Lebensmitteleinzelhandels am Gründonnerstag wird aus unserer Sicht nicht zu der erhofften Entzerrung der Einkaufstätigkeiten führen, sondern eher zu einer Verdichtung der Einkäufe in der ersten Wochenhälfte sowie am Ostersamstag“, warnte der Discounter.