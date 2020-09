Meinung vor 1 Stunde

Dieser Warntag ist eine einzige Katastrophenmeldung: Nichts zu hören statt viel Alarm

Am Donnerstag um elf Uhr sollte es in vielen Teilen Deutschlands laut werden. In der ganzen Bundesrepublik sollten am großen Warntag zahlreiche Alarme ausgelöst werden – Sirenen, Lautsprecherwagen, Warnungen in Radio und Fernsehen. Aber zu hören war praktisch nichts.