Mit einem bundesweiten Probealarm haben die Behörden in Deutschland am Donnerstag einen Test für den Ernstfall gestartet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte dazu am Vormittag eine amtliche Meldung zu dem Probealarm. Diese wurde etwa eine halbe Stunde später verbreitet, als dies zunächst angekündigt worden war.

Sirenen ab 11 Uhr

Zum ersten bundesweiten Warntag sollten laut Vorankündigung im ganzen Land um 11 Uhr Sirenen und andere Warnsysteme ausgelöst werden. Unter anderem sollte die Probewarnung über Radio und Fernsehen sowie auf Warnapps wie der Anwendung NINA verbreitet werden.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Einerseits sollten mit dem Alarm die Warnverfahren getestet werden. Andererseits sollten Bürger für das Thema Warnung sensibilisiert werden. Entwarnung sollte 20 Minuten nach der Probewarnung gegeben werden.

Warn-App NINA funktioniert bei vielen nicht

Die Warn-App NINA ist jedoch bei vielen Nutzern still geblieben. Die angekündigte Warnmeldung erschien zunächst nicht. „Wir wissen, dass es teilweise geklappt hat“, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Teilweise sei es aber auch zu einer Überlastung des modularen Warnsystems gekommen. „Deshalb gibt es gerade Verzögerungen bei der Auslösung.“ Die App soll Nutzer vor Gefahren warnen – an diesem Donnerstag sollte sie einen Probealarm übermitteln.

Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, wollte am Mittag eine erste Reaktion auf den 20-minütigen Probealarm abgeben.

Reaktionen im Netz: War da was?

Auf Facebook hat der SÜDKURIER die Nutzer gefragt, ob sie von dem Warntag etwas mitbekommen haben. Die Reaktionen zeigen: vielerorts kam zunächst gar keine Warnung an.

Bei manchen Bürgern hat das Ergebnis des Warntags auch für Unverständnis gesorgt:

Andere wiederum nahmen die Situation mit Humor.

