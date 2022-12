Sie wollen Ihren Kindern die Zeit bis zur Bescherung verkürzen oder nach dem Weihnachtsessen ein bisschen auf dem Sofa entspannen? Dann könnten diese TV-Tipps für den Heiligabend dabei helfen:

Der Morgen gehört den Kleinsten

Von klassischen Märchen über Trickfilme bis zu modernen Animationsabenteuern – am Vormittag ist vor allem für Kinder jede Menge geboten. Während ARD und ZDF eher auf altbewährte Sendungen wie „Tischlein deck dich“ (Das Erste, 10.30 Uhr), „Pippi Langstrumpf“ (ZDF, 10.15 Uhr) oder „Michel bringt die Welt in Ordnung“ (ZDF, 11.55 Uhr) setzen, zeigen die Privatsender etwas modernere Kinderfilme. Mit „Bo und der Weihnachtsstern“ (VOX, 6.20 Uhr), „Das Geheimnis der Drachenperle“ (RTL II, 9.50 Uhr) und „Garfield – Der Film“ (RTL II, 13.20 Uhr) werden auch die Kleinsten gut unterhalten. Und natürlich darf auch der absolute Weihnachts-Klassiker nicht fehlen: ‚Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‘ (ARD, 13.40 Uhr) haben gleich mehrere Sender über die Feiertage im Programm – alle Sendetermine für 2022 finden Sie hier.

Diese Weihnachtsklassiker laufen am Heiligabend

Es gibt einige Filme, die uns seit Jahren das Warten aufs Christkind oder den Abend nach dem großen Familienessen versüßen. Hier eine kleine Auswahl:

Und täglich grüßt das Murmeltier (VOX, 12.35 Uhr)

(VOX, 12.35 Uhr) Das Wunder von Manhattan (RTL, 14.50 Uhr)

(RTL, 14.50 Uhr) Der Grinch (VOX, 16.05 Uhr / der neuere Animationsfilm läuft auf RTL, 20.15 Uhr)

(VOX, 16.05 Uhr / der neuere Animationsfilm läuft auf RTL, 20.15 Uhr) Kevin – Allein zu Haus (Sat.1, 20.15 Uhr)

(Sat.1, 20.15 Uhr) Stirb langsam – Jetzt erst recht (RTL II, 20.15 Uhr)

(RTL II, 20.15 Uhr) Die Feuerzangenbowle (Das Erste, 21.45 Uhr)

(Das Erste, 21.45 Uhr) Santa Clause (RTL, 21.50 Uhr)

(RTL, 21.50 Uhr) Bad Boys (VOX, 22.20 Uhr)

(VOX, 22.20 Uhr) Charlie und die Schokoladenfabrik (Sat.1, 22.25 Uhr)

Besinnliches zum Fest

Wer sich so richtig in Weihnachtsstimmung bringen will, kann das mit „Heiligabend mit Carmen Nebel“ (ZDF, 20.15 Uhr) oder dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (3sat, 20.15 Uhr) tun.

TV-Programm am 25. und 26. Dezember

Was haben die Sender an den beiden Weihnachtstagen zu bieten? Hier finden Sie unsere TV-Tipps für den 25. Dezember und den 26. Dezember.