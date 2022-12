Sie wollen den ersten Weihnachtstag gemütlich auf dem Sofa verbringen oder nach dem opulenten Weihnachtessen einfach ein wenig entspannen? Dann hilft Ihnen vielleicht unser Überblick über das Fernsehprogramm am 25. Dezember:

Fernsehspaß für Kinder am Vormittag

Der Morgen des ersten Weihnachtstages hat vor allem für die Kleinsten jede Menge zu bieten. Von „Bibi Blocksberg“ (ZDF, 6.55 Uhr) über „Pippi geht von Bord“ (ZDF, 7.45 Uhr) bis zu „Pinocchio“ (Das Erste, 7 Uhr) haben vor allem die Öffentlich-rechtlichen Sender viele Klassiker im Programm. Abenteuerlich wird es vor allem mit „Ostwind“ (Das Erste, 9.25 Uhr), „Der Goldene Kompass“ (Sat.1, 9.45 Uhr) und „Die kleine Hexe“ (ZDF, 9.05 Uhr). Und natürlich darf auch der absolute Weihnachts-Klassiker nicht fehlen: ‚Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‘ (Das Erste, 11.05 Uhr) haben gleich mehrere Sender über die Feiertage im Programm – alle Sendetermine für 2022 finden Sie hier.

Diese Film-Klassiker und Premieren laufen am ersten Weihnachtstag

Winnetou I. (Kabel Eins, 8.30 Uhr)

(Kabel Eins, 8.30 Uhr) Verliebt in die Braut (VOX, 11.05 Uhr)

(VOX, 11.05 Uhr) Der Grinch (RTL, 11.25 Uhr)

(RTL, 11.25 Uhr) Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los (RTL, 13 Uhr)

(RTL, 13 Uhr) Sissi (Das Erste, 15.45 Uhr)

(Das Erste, 15.45 Uhr) Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Das Erste, 20.15 Uhr)

(Das Erste, 20.15 Uhr) Ruf der Wildnis (RTL, 20.15 Uhr)

(RTL, 20.15 Uhr) Kevin – Allein in New York (Sat.1, 20.15 Uhr)

(Sat.1, 20.15 Uhr) Pretty Woman (VOX, 20.15 Uhr)

(VOX, 20.15 Uhr) Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal (Sat.1, 22.40 Uhr)

(Sat.1, 22.40 Uhr) Tatsächlich... Liebe (ZDF, 23.20 Uhr)

Besinnliches zum Fest

Wer es etwas besinnlicher mag, kann sich am Vormittag mit dem katholischen Weihnachtsgottesdienst (ZDF, 10.45 Uhr) auf die Feiertage einstimmen. Danach folgt mit „Urbi et Orbi“ (ZDF, 12 Uhr) der Weihnachtssegen des Papstes aus Rom. Am Abend hält dann unser Bundespräsident seine Weihnachtsansprache (Das Erste, 20.10 Uhr), bevor bei „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“ (ZDF, 20.15 Uhr) Promis festlich um die Wette raten.

