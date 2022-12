Sie wollen das Weihnachtsfest ganz gemütlich ausklingen lassen – am liebsten mit Plätzchen und einem guten Film auf dem Sofa? Dann haben wir hier ein paar Tipps für Sie. Das Feiertagsprogramm im Überblick:

Buntes Kinder-Programm am Vormittag

Für die Kleinsten wird bereits am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages jede Menge geboten: Von klassischen Märchen wie „Pinocchio“ (Das Erste, 7 Uhr) bis zu animierten Abenteuern wie „Ice Age„ (Teil 3 und 4 RTL, ab 7.05 Uhr) warten die TV-Sender mit einem bunten Kinderprogramm auf. Auch am Vormittag ist mit Filmen wie „Pippi in Taka-Tuka-Land„ (ZDF, 10.30 Uhr), „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (RTL, 10.15 Uhr) oder „Kung Fu Panda 3“ (Sat.1, 10.20 Uhr) für Unterhaltung gesorgt. Wer besonders gern Märchenfilme schaut, kommt zwischen 11.05 Uhr und 15.40 Uhr im Ersten auf seine Kosten.

Film-Klassiker und Premieren am zweiten Weihnachtstag

„Men in Black“ (VOX, 9 Uhr)

(VOX, 9 Uhr) „Tribute von Panem“-Reihe (ProSieben, ab 12.35 Uhr)

(ProSieben, ab 12.35 Uhr) Die „Twilight“-Saga (RTL II, ab 13.25 Uhr)

(RTL II, ab 13.25 Uhr) „Hotel Transsilvanien“ (Sat.1, 14 Uhr)

(Sat.1, 14 Uhr) „Der kleine Lord“ (Das Erste, 15.50 Uhr)

(Das Erste, 15.50 Uhr) „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ (Das Erste, 17.30 Uhr)

(Das Erste, 17.30 Uhr) „Tatort: Mord unter Misteln“ (Das Erste, 20.15 Uhr)

(Das Erste, 20.15 Uhr) „Das perfekte Geheimnis“ (ProSieben, 20.15 Uhr)

(ProSieben, 20.15 Uhr) „Die Glücksritter“ (Kabel eins, 20.15 Uhr)

(Kabel eins, 20.15 Uhr) „Die Eiskönigin 2“ (Sat.1, 20.15 Uhr)

(Sat.1, 20.15 Uhr) „Harry und Sally“ (WDR, 21.45 Uhr)

(WDR, 21.45 Uhr) „Bohemian Rhapsody“ (ProSieben, 22.40 Uhr)

Spannende Shows zum Fest

Wer keine Lust auf Filme hat, kann mit „Album 2022 – Bilder eines Jahres“ (ZDF, 19.15 Uhr) das Jahr Revue passieren lassen oder bei „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ (ProSieben, 20.15 Uhr) mitfiebern. Quiz-Fans werden bei „Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Zockerspecial“ (RTL, 20.15 Uhr) sicher gut unterhalten.