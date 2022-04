Fragebogen vor 1 Stunde „Die einzige Kritik, der ich vertraue“: Jazz-Star Rebekka Bakken vor ihrem Auftritt in Allensbach Die norwegische Sängerin Rebekka Bakken wäre gerne in Schweden geboren und erträgt Menschen nur mit Humor. Am 25. April ist sie in der Gnadenkirche zu erleben – vorab beantwortet sie unseren Max-Frisch-Fragebogen.

Rebekka Bakken zählt zu den bedeutendsten Stimmen der skandinavischen Musikszene. Die Norwegerin kommt demnächst in unsere Region: Am 25. April ist sie bei „Jazz am See“ in der Allensbacher Gnadenkirche zu erleben. | Bild: Felix Broede