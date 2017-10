Regionalsport Schwarzwald Die Wild Wings holen Fleury zurück nach Schwenningen

Der französische Stürmer wechselt nach Schwenningen.

Eishockey: Den Schwenninger Wild Wings ist ein echter Transfercoup gelungen. Damien Fleury kehrt nach SÜDKURIER-Informationen in den Schwarzwald zurück. Der französische Torjäger spielte bereits in der Saison 2015/16 für die Wild Wings. Dabei zeigte er große Knipserqualitäten. Fleury erzielte in dieser Spielzeit 25 Treffer.

Nach seinem ersten Jahr in Schwenningen wechselte der 31-Jährige nach Peking zu den Kunlun Redstars, obwohl er noch für eine Saison Vertrag in Schwenningen hatte. In der aktuellen Saison spielt Fleury beim finnischen Team Lukko. Die Wild Wings werden die Verpflichtung von Fleury nach dem Heimspiel am Dienstag gegen Bremerhaven bekannt geben.