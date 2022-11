Ein Toter und ein Schwerverletzter liegen in Wettingen im Kanton Aargau im Lindenhofquartier in einer Wohnung. Laut Medienmitteilung haben Polizisten die beiden Männer am Sonntag, 13. November, um die Mittagszeit gefunden, nachdem kurz zuvor ein Hinweis auf dem Revier einging.

Welchen Hinweis erhielt die Polizei?

Laut Angaben ging der Anruf am Sonntag kurz nach 11.15 Uhr ein. Der Anrufer habe über zwei verletzte Personen in einer Mehrfamilienwohnung berichtet. Die Polizisten machten sich sofort auf den Weg.

Wer sind die beiden Männer?

Sie stießen in der Wohnung auf einen toten 69-Jährigen und einen schwer verletzten 63-Jährigen. Wie die Kantonspolizei Aargau weiter schreibt, wohnte der Tote in der Region, der Schwerverletzte in Wettingen. Letzter wurde sofort ins Spital eingeliefert.

Was ist bisher bekannt?

Was genau passiert ist, ist der Polizei zufolge bisher noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen. Doch erste Erkenntnisse deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Die Staatsanwaltschaft habe gegen den Schwerverletzten ein Strafverfahren eröffnet. (sk)