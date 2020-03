Basketball, ProB: Bis zur rasanten Ausbreitung des Coronavirus und dem Abbruch der Saison in der 2. Basketball Bundesliga waren die wiha Panthers Schwenningen auf Playoffkurs. Zuletzt zehn Siege aus den vergangenen 13 Spielen lassen erahnen, wohin die Reise der Mannschaft hätte gehen können. Doch die Pandemie hat das Leben schlagartig verändert und den Sport völlig in den Hintergrund treten lassen. Auch die Panthers stehen aktuell vor einer ungewohnten Herausforderung. Statt ihren Fans mitreißende Playoff-Spiele in der Deutenberghalle bieten zu können, sehen sich die Schwenninger Basketballer durch den Ausfall von mindestens drei Heimspielen finanziell einem fünfstelligen Defizit gegenüber.

Um den krisenbedingten Schwierigkeiten trotzen zu können, veranstalten die Panthers mit dem „Virtual Slam“ ein fiktives Playoff-Spiel. Mit den Erlösen soll die Zukunft des Basketballs in Villingen-Schwenningen auf solide Beine gestellt werden. Wie die Panthers mitteilen, können Tickets ab sofort über Vivenu erworben werden.

Ab 9 Euro ist man dem Klub zufolge mit dem Basic Ticket dabei. Für ihre Fans und Unterstützer räumen die Panthers Platz auf dem Parkettboden ein. Die Namen aller Ticketkäufer des „Virtual Slam“ sollen auf dem „Walk Of Fan“ entlang der Auslinie verewigt werden. Ab dem Kauf des Fan Tickets (15 Euro) gibt es zusätzlich ein wiha Panthers Playoff-T-Shirt. Das Super Fan Ticket (30 Euro) enthält neben dem Namensabdruck auf dem „Walk Of Fan“ und dem T-Shirt ein virtuelles Bier, das an der Teilnahme zur Verlosung von fünfmal zwei Bierkästen berechtigt.