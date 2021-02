Wild Wings vor 10 Stunden

Spielplan gegen die Teams der Gruppe Nord steht fest

Nach Ende der Partien gegen die Mannschaften in der DEL-Gruppe Süd am 16. März spielen die Schwenninger Wild Wings ab 21. März eine einfache Runde gegen die sieben Teams der Gruppe Nord. Am Montag veröffentlichte die Deutsche Eishockey Liga den Spielplan.