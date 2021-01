von unserer Sportredaktion

Skilanglauf: Aufgrund der Corona-Pandemie können die Veranstalter den Rucksacklauf am Samstag, 13. Februar, nicht wie gewohnt organisieren.

Doch die Verhältnisse für Skilanglauf sind aktuell im Schwarzwald hervorragend und laden geradezu zum Skilanglauf ein. Deshalb können interessierte Läufer sich ihren Rucksacklauf auf dem Fernskiwanderweg von Schonach an den Belchen individuell organisieren und ihre Eindrücke in einem „Rucksacklauf-Tagebuch 2021“ auf der Internetseite www.fernskiwanderweg.de veröffentlichen lassen.

Und so funktioniert‘s: Die Läufer schicken ein, zwei Fotos samt Tour-Daten und Tour-Erlebnisse per E-Mail an info@fernskiwanderweg.de. Die Beiträge werden im Tagebuch veröffentlicht. Außerdem wird das schönste Foto am Ende des Winters prämiert. Wichtig für die Tour ist die Mitnahme eines Rucksacks für die Verpflegung unterwegs, für Kälteschutz, Ersatzwäsche und Wachs, da es aktuell keinerlei Einkehrmöglichkeiten gibt. Es geht also zurück zu den Wurzeln, wo der Rucksack für die Eigenversorgung absolut notwendig ist, um das Abenteuer Fernskiwanderweg von Schonach an den Belchen genießen zu können.

Die Loipenkarte Fernskiwanderweg im Format DIN A 2 wurde komplett überarbeitet und kann gegen eine Schutzgebühr bei der ARGE Skiwanderwege über die Website bestellt werden.