von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Die Sportfreunde Schönenbach haben mit Elvin Kljajic einen neuen Mann für das Ziel Aufstieg verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt vom Landesligisten FC Schonach ins Bregtal und bringt jede Menge Erfahrung mit.

Schönenbachs Trainer Branislav Durdevic erhofft sich vom Neuzugang einiges: „Elvin soll vor allem helfen, die jungen Spieler einen weiteren Schritt nach vorne zu bringen. Er wird uns mit seiner Erfahrung und seiner sehr professionellen Art Fußball zu spielen, beim Ziel Aufstieg helfen“, so Durdevic. Auch Kljajic, der vor dem FC Schonach beim TuS Schwerte spielte, sieht sich beim B-Ligisten in dieser Rolle. Ihn habe vor allem das gute Zukunftskonzept und die vielen jungen Spieler vom Wechsel zum Kreisliga B-Ligisten überzeugt. Die Schönenbacher stehen aktuell in der B 1 auf dem vierten Tabellenplatz.