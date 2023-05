Bayern München, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Schalke 04, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln – fast die halbe Bundesliga schlug in Donaueschingen schon ihre Zelte fürs Sommer-Trainingslager auf. Zudem der FC Barcelona, die polnische Nationalmannschaft und im vergangenen Jahr der englische Erstligist Brentford.

Nun wird diese Liste mit einem weiteren großen Namen erweitert: Der FC Liverpool gastiert im Sommer im Golfhotel Öschberghof. Der englische Weltklub mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp wird voraussichtlich am 17. Juli anreisen. Rainer Schwarz vom Öschberghof wollte zwar gegenüber dem SÜDKURIER nicht bestätigen, dass die Liverpooler im Sommer ins Golfhotel kommen. „Ich werde es aber auch nicht dementieren“, fügte Schwarz vielsagend an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trainer Jürgen Klopp mit einer Mannschaft in den Schwarzwald kommt. | Bild: Jon Super

Testspiel gegen den Karlsruher SC

Trainieren werden die Liverpooler in Aasen. Dort finden die Profi-Klubs seit Jahren perfekte Bedingungen vor. Ob Zuschauer bei den Trainingseinheiten erlaubt sind, ist bislang noch nicht bekannt. Zweitligist Karlsruher SC will zu seiner Stadioneröffnung am 19. Juli ein Testspiel gegen die „Reds“ austragen. Für Jürgen Klopp ist es nicht das erste Trainingslager in Donaueschingen. In den Jahren 2008 und 2009, als er noch Trainer bei Borussia Dortmund war, gastierte „Kloppo“ mit dem BVB auf der Baar.

Nach dem Aufenthalt in Donaueschingen geht es für die Engländer in Richtung Singapur. Dort bestreiten sie unter anderem am 2. August ein Testspiel gegen Bayern München. (kat)