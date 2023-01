von unserer Sportredaktion

Bogensport, 1. Bundesliga Süd: (kat) Der BC Villingen-Schwenningen hat sich im bayerischen Tacherting vorzeitig für das Bundesliga-Finale am 25. Februar in Wiesbaden qualifiziert. Nach dem dritten von vier Wettkampftagen stehen die Doppelstädter auf Rang drei und haben einen Platz unter den ersten Vier und damit das Ticket für Wiesbaden bereits sicher.

Bogenschießen Bogenclub VS deutscher Vizemeister Das könnte Sie auch interessieren

In Tacherting zeigten das BCVS-Team erneut eine bärenstarke Leistung. Die Mannschaft startete mit vier Siegen gegen TS Bayreuth (6:2), SG Freiburg (6:0), TSV Natternberg (7:1), Burgschützen Büschfeld (7:3). Erst im fünften Wettkampf gegen Gastgeber Tacherting mussten sich die Schwarzwälder erstmals geschlagen geben (4:6). Doch danach ließen sie gegen BSB Ebersberg (6:2) und SGI Welzheim (7:1) weitere Siege folgen.

Regionalsport Schwarzwald Bogenclub VS jubelt über Bronze Das könnte Sie auch interessieren

Der letzte Wettkampftag der 1. Bundesliga Süd ist am Samstag, 4. Februar, im württembergischen Welzheim. Drei Wochen später steigt das Bundesliga-Finale in der hessischen Landeshauptstadt. Um das BCVS-Team zu unterstützen, wird ein Fan-Bus die Mannschaft begleiten. Anmeldemöglichkeit gibt es per E-Mail unter http://jloechelt@bcvs.de