Eishockey: Aufatmen bei den Wild Wings. Nach dem die ersten sechs der Corona-Infizierten den Sporttauglichkeitstest bereits bestanden hatten, brachten auch Tylor Spink und Will Weber diese Untersuchung erfolgreich hinter sich. Damit konnten am Donnerstag alle Schwenninger Spieler wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Bereits am Mittwoch war bei einer freiwilligen Einheit ein Großteil der Spieler auf dem Eis, dazu gehörte auch Travis Turnbull nach seiner Unterkörperverletzung. „Vor allem bei den Spielern, die sich mit dem Corona-Virus infizierte hatten, geht es nun darum, sie mit angepasstem Training für das erste Saisonspiel am Sonntag so fit wie möglich zu machen“, sagte Wild Wings-Manager Christof Kreutzer.