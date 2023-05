Jugendfußball, Bezirkspokal: In Hinterzarten werden am Samstag die Endspiele im Bezirkspokal in den Nachwuchsklassen der A-, B-, C- und D-Junioren ausgetragen.

A-Junioren: SV St. Märgen – SG Neustadt (Samstag, 16.15 Uhr). Beide Finalisten haben sich im Halbfinale erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. St. Märgen gegen die DJK Villingen und Neustadt gegen den FV Tennenbronn. Beide Finalisten spielen in der Bezirksliga. Neustadt steht als Meister bereits fest und peilt das Double an.

B-Junioren: FV Tennenbronn – SG Riedböhringen (Samstag, 14.15 Uhr). Tennenbronn schaltete im Halbfinale den FC Schonach (4:0) aus und Riedböhringen setzte sich klar (5:1) bei der SG Marbach durch. Riedböhringen ist in der Bezirksliga auf Titelkurs und gegen den Ligakonkurrenten leicht favorisiert.

C-Junioren: DJK Villingen – SG Ostbaar (Samstag, 12.30 Uhr). Die Villinger lösten das Endspielticket mit einem 2:0-Erfolg gegen den TuS Bonndorf, während sich die SG Ostbaar im Elfmeterschießen gegen den SSC Donaueschingen durchsetzte. In der Meisterschaft der Bezirksliga trennen beide Teams nur vier Punkte, wobei die DJK noch Titelchancen hat. In der Meisterschaft gewannen beide Teams ihre Heimspiele gegen den Endspielkonkurrenten.

D-Junioren: TuS Bonndorf – SSC Donaueschingen (Samstag, 11 Uhr). Bonndorf schaltete im Halbfinale den FC Kappel aus, während sich der SSC bei der SG Löffingen durchsetzte. Der SSC ist in der Kreisliga A auf Titelkurs, während Bonndorf in der Bezirksliga auf Platz vier steht und als klassenhöherer Verein mit der Favoritenrolle leben muss.