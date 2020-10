Patrick Streule, Spielertrainer des FV Degerfelden, war nach dem 2:5 im Europastadion im Rheinfelder Derby beim SV Eichsel bedient. In der 68. Minute zeigte ihm Schiedsrichter Mario Janutsch (Zell) die gelb-rote Karte. „Zu Unrecht“, befand Streule. Er war immer noch wütend.

„Ich sag‘ jetzt nix, bevor ich noch was Falsches sage“, polterte Streule. Für ihn war die Entscheidung auf jeden Fall der Knackpunkt. Kurz zuvor hatte Dennis Baumgartner den SV Eichsel mit einem Heber mit 3:2 in Führung gebracht. Der FV Degerfelden hatte einen 0:2-Rückstand aufgeholt.

Was genau passiert war, war nicht herauszufinden. Es ging um einen Wortwechsel, den Streule und Janutsch unterschiedlich zitierten.

Streule hatte Recht. Der Platzverweis war am Ende entscheidend. Eichsels Trainer Giorgio Beltrani bestätigte: „Man hat gemerkt, dass wir mit einem Mann mehr spielten. Mit elf gegen elf hätten wir keine fünf Tore geschossen.“

Was die Leistung seiner Elf keinesfalls schmälerte. Die Eichsler erwischten bei besten Bedingungen einen Superstart. Sie fühlten sich auf dem „Teppich“ im Europastadion pudelwohl.

Die Führung schon nach vier Minuten, war eine Co-Produktion der Baumgartner-Brüder. Patrick schlenzte den Ball steil ins Zentrum der Degerfelder Abwehrkette, genau in den Lauf von Dennis. Der hob den Ball über den heraus eilenden FVD-Torhüter Damian Suda. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. Kevin Grunert (19.) traf aus spitzem Winkel zum 2:0.

Auch die Degerfelder hatten ihre Chancen. Aber es musste ein blitzsauberes Eigentor her, um den Anschluss herzustellen. Kevin Risch (37.) flankte halbhoch. Jens Hoffmann bekam den Ball, wie man so schön sagt, voll auf den Schlappen. Die Kugel schlug unter der Latte ein.

Max Oppermann (61.) glich aus. Nach der Schlüsselszene mit Streules Abgang machten Grunert (86.) und der eingewechselte Jonas Rach (87.) aber alles klar.

Die Degerfelder hatten in Unterzahl nicht mehr viel entgegen zu setzen. Der SV Eichsel ließ den Ball laufen. Beltrani war stolz: „Wir haben es diesmal geschafft, unser Spiel über 45 Minuten durchzuziehen. Wir sind vor allem defensiv gut gestanden.“ Über das fulminante Eigentor seines spielenden Co-Trainers konnte er am Ende nur noch schmunzeln: „So was passiert halt mal.“

SV Eichsel – FV Degerfelden 5:2 (2:1). – Tore: 1:0 (4.) D. Baumgartner, 2:0 (19.) Grunert, 2:1 (37./ET) Hoffmann, 2:2 (61.) Oppermann, 3:2 (68.) D. Baumgartner, 4:2 (86.) Grunert, 5:2 (87.) Rach. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 130. – Bes.: GR für Streule (FVD/68.).