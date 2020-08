Fußball-Rothaus-Bezirkspokal: – Nach dem Stadtderby-Knaller des ESV Waldshut gegen den VfB Waldshut kann nun auch die „Ersatzpartie“ der Eisenbahnfußballer gegen den SV Rheintel nicht stattfinden.

Wie wir schon berichtet haben, wurde der VfB Waldshut aus dem Pokalwettbewerb ausgeschlossen, da er beim Sieg in der ersten Hauptrunde gegen den SV Rheintal einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte. Damit war das Waldshuter Stadtderby zwischen dem ESV und dem VfB in der zweiten Runde geplatzt und der SV Rheintal sollte für den VfB Waldshut am Sonntag beim ESV Waldshut aufspielen.

Nun musste der SV Rheintal allerdings diese Partie absagen. Nach Informationen von Sportchef Thorsten Walz habe der SV Rheintal zu wenige Spieler zur Verfügung, um eine Mannschaft zu stellen. „Wir wollten das Spiel verlegen, da wir am Sonntag auch im Finale des Küssaburg-Pokalturniers beim VfR Horheim-Schwerzen stehen. Der ESV Waldshut will aber nicht verlegen. Daher haben wir absagen müssen“, schreibt Walz. Auch mit Hilfe seiner zweiten Mannschaft hätte der SV Rheintal nicht genügend Akteure zusammen trommeln können, da viele Spieler noch in Urlaub seien.

Damit steht der ESV Waldshut bereits im Achtelfinale des Rothaus-Bezirkspokals.