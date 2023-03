Fußball-Kreisliga A, West: – Beim SV Karsau sitzt ab Sommer ein neuer Mann auf der Trainerbank. Roberto Florio aus Schwörstadt wird ab Sommer neuer Trainer des A-Kreisligisten. Er löst die bisherigen Trainer Hanspeter Elsasser und Daniel Moser ab. Derzeit agiert Florio, der als Aktiver unter anderem beim FC Wehr, FC Steinen-Höllstein und SV 08 Laufenburg gespielt hat, als Torwarttrainer bei Bezirksligist SG FC Wehr/Brennet.

Wie der Verein mitteilt, wurde dieser Schritt nötig, da die bisherigen Trainer dem Verein mitgeteilt haben, ihre Verträge zum Ende der Saison aus beruflichen und privaten Gründen nicht zu verlängern.

Zuversichtlich: Pascal Trapp (links) vom Spielausschuss und Vorsitzender Thomas Zumkeller (rechts) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Trainer Roberto Florio ab der kommenden Saison. | Bild: Florian Siebold

Mit der Verpflichtung von Roberto Florio, hofft die Vereinsführung auf die positive Weiterentwicklung der Mannschaft, um auch in Zukunft eine gute Rolle in der Kreisliga A zu spielen. “Wir freuen uns, dass wir einen Trainer gefunden haben, der die Mannschaft kennt und schon in den ersten Gesprächen mit seiner Spielidee überzeugen konnte“, so Vorsitzender Thomas Zumkeller.

Der 54-Jährige aus Schwörstadt bringt eine jahrzehntelange Erfahrung als Technik-und Koordinationstrainer mit, leitete viele Jahre eine Torwartschule und war als Aktivtrainer einst beim SV Nollingen und bei EIntracht Wihl erfolgreich.

Der SV Karsau steht nach der Vorrunde als Aufsteiger auf dem fünften Tabellenplatz: „Wir hoffen, in der Rückrunde an die positiven Ergebnisse anzuknüpfen“, schreibt Schriftführer Florian Siebold in seiner Pressemitteilung.