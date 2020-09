Fußball-Landesliga: FC Freiburg-St. Georgen – SV 08 Laufenburg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (6.) Esser; 1:1 (53.) Härtling. – SR: Christian Gehring (Gengenbach) . – Z.: 100.

Regionalsport Hochrhein Diego Cambero rückt wieder ins Tor des SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Über die gesamte Spielzeit hat der SV 08 Laufenburg den Gegner in allen Belangen beherrscht. Dass es am Ende nicht zu einem Sieg reichte, lag vor allem an der Abschlussschwäche.

Michael Wasmer, Trainer SV 08 Laufenburg: „Wir müssen schon zur Pause mit mindestens 3:0 führen.“ | Bild: Jürgen Rudigier

Der Laufenburger Trainer Michael Wasmer ärgte sich doch ein bisschen über die zu magere Ausbeute: „Wir müssen schon zur Pause mit mindestens 3:0 führen.“ Die Gastgeber konnten sich aber auch bei ihrem Torwart Pascal Luhr bedanken, der mehrmals seiner Mannschaft das Remis rettete.

Regionalsport Hochrhein Abschlussschwacher SV 08 Laufenburg muss sich mit Punkt beim FC Freiburg-St. Georgen begnügen – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste ganz gut begonnen. Emanuel Esser, auch dieses Mal einer der großen Aktivposten im Team der Gäste, hatte nach einer schönen Einzelaktion die frühe Führung besorgt (6.). Auch danach ließen die Null-Achter nicht locker, blieben am Drücker, ohne aber erfolgreich zu sein.

Die Überlegenheit wurde in der zweiten Hälfte noch drückender. „Wir hatten den Gegner fest im Griff. Aber auch aus der Distanz ist uns heute kein Tor gelungen“, haderte Wasmer.

Akrobatisch: Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg. | Bild: N.SCHLEIER

Um so effektiver präsentierte sich der FC Freiburg-St. Georgen. In der 53. Minute wurde der Ball von den Gastgebern hoch nach vorn geschlagen. Mathis Härtling nahm den Ball auf und erzielte das 1:1. „Das war ihre einzige Offensivaktion nach dem Seitenwechsel überhaupt“, ärgerte sich der Laufenburger Trainer.

Regionalsport Hochrhein Tormaschine des SV 08 Laufenburg läuft gegen den FC Wittlingen auf Hochtouren Das könnte Sie auch interessieren

Noch ärgerlicher für die Gäste war, dass ihnen nach dem Ausgleich der Platzherren ein Strafstoß verweigert wurde. „Das war klares Handspiel im Strafraum“, so Wasmer, der aber nicht nach Entschuldigungen suchte: „Das war typisch für das Spiel, doch wir haben wegen unseres eigenen Unvermögens diese Punkte abgegeben.“

SV 08 Laufenburg: Cambero – Zölle, Mendy, Flaig, Schneider (71. Willmann) – Armenio, Knab, Esser (58. Seidita), Mathis (78. Illmann) – B. Halili, Gläsemann.