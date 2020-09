Während der SV 08 Laufenburg schon am Samstag zu ungewohnter Zeit um 11.30 Uhr beim FC Freiburg-St. Georgen antritt, erwartet der FSV Rheinfelden abends auf seiner Richterwiese den SV Kirchzarten.

Nach der 1:2-Niederlage beim VfR Hausen lief es beim SV 08 Laufenburg zuletzt beim 6:0-Sieg gegen den FC Wittlingen richtig rund. Mit vier Treffern aus zwei Spielen führt Sandro Knab schon die Torjägerliste an. Beim FC Freiburg-St. Georgen soll der nächste Sieg gefeiert werden.

3. Spieltag der Fußball-Landesliga Samstag, 11.30 Uhr: FC Freiburg-St. Georgen – SV 08 Laufenburg (Vorsaison: 4:5). – SR: Christian Gehring (Gengenbach). – SK-Tipp: 1:3. 15.30 Uhr: VfR Bad Bellingen – SV Au-Wittnau (0:4). – SR: Silas Haselberger (Kirchdorf). – SK-Tipp: 2:2.

VfR Hausen – SG Nordweil/Wagenstadt (3:3). – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – SK-Tipp: 3:0.

SC Wyhl – FC Bad Krozingen (2:4). – SR: Julian Jung. – SK-Tipp: 2:0. 17 Uhr: FSV Rheinfelden – SV Kirchzarten (2:3). – SR: Michael Speh (Walbertsweiler). – SK-Tipp: 2:2.

Spvgg. Untermünstertal – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:1). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – SK-Tipp: 1:1. Sonntag, 15 Uhr: FC Wittlingen – Freiburger FC U23 (-). – SR: Philipp Weingarten (Radolfzell). – SK-Tipp: 2:1.

Bahlinger SC II – FV Herbolzheim (-). – SR: Marvin Maier (Windschläg). – SK-Tipp: 3:2.

Die Laufenburger werden am Samstag früh aufstehen müssen, damit sie um 11.30 Uhr hellwach auf dem Platz stehen. Trainer Michael Wasmer wird die Mannschaft etwas umstellen. So wird Diego Cambero für Raphael Scherzinger das Tor hüten. Sandro D‘Accurso, Moritz Hackenberger und Mike Heyde sind in Urlaub. Fabian Frieling ist angeschlagen und sein Einsatz fraglich.

FSV Rheinfelden will ersten Punkt

Das war ein Saisonauftakt zum Vergessen. Das weiß auch Christian Jäger, Trainer des FSV Rheinfelden. „Schlechter geht es nicht“, gibt er nach den beiden Niederlagen gegen die SG Nordweil/Wagenstadt (0:2) und zuletzt beim SV Au-Wittnau (0:6) zu.

Nicht nur das erste Saisontreffer, sondern auch der erste Sieg soll nun gegen den SV Kirchzarten gelingen. „Wir machen uns nicht verrückt“, beruhigte der Trainer seine Männer.

Personell war seine Mannschaft zuletzt stark dezimiert, und auch am Samstag sieht es nur ein bisschen besser aus. Noch ein Spiel gesperrt ist Massimo De Franco, zwei Mal muss Rot-Sünder Julian Jäger noch aussetzen. Mate Buhak ist nach häuslicher Corona-Quarantäne nun beruflich verhindert. Jäger hofft vor allem darauf, dass der zuletzt schmerzlich vermisste Stammtorwart Dany Quintero rechtzeitig aus seinem Italien-Urlaub zurück ist.