Fußball: – Bürgermeister Stefan Kaiser aus Albbruck, selbst einst aktiv beim FC Bernau, weiß um die Dringlichkeit: „Meine Jungs scharen schon lang mit den Füßen.“ Nach gut zweimonatiger Corona-Zwangspause hat die Landesregierung zum heutigen Montag das Training auf den Sportplätzen wieder erlaubt.

Doch der Druck aus den eigenen Reihen hat Kaiser nicht verleitet, als Bürgermeister einfach so „grünes Licht“ für die Kicker des SV Albbruck, SV Buch und SV Unteralpfen zu geben: „Wir wollen schon wissen, was passiert. Ehe uns keine Anträge und Konzepte vorgelegt werden, bleiben die Sportanlagen geschlossen.

Will Konzepte: Bürgermeister Stefan Kaiser, hier auf unserem Archivbild mit dem Hotzenwaldcup des FC Schachen, will die Sportplätze in der Gemeinde Albbruck erst öffnen, wenn die Fußballvereine entsprechende Anträge und Konzepte vorlegen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Eine Umfrage in den Rathäusern der Region hat ergeben, dass die Sportanlagen für Fußballer, Leichtathleten und Tennisspieler größtenteils wieder offen sind. Allerdings haben nicht nur die Sportverbände ihren Vereinen umfangreiche Vorgaben mit auf den Weg zurück in einen halbwegs geregelten Trainingsbetrieb gegeben.

Lichter gehen wieder an: Ab sofort darf auf zahlreichen Sportplätzen wieder trainiert werden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Kultusministerin Barbara Eisenmann und Sozialminister Manfred Lucha listen in der Verordnung detailliert auf, welche Kriterien zu erfüllen sind, um überhaupt eine Sportanlage wieder betreten zu dürfen. Die so genannte Corona-Verordnung Sportanlagen ist die Basis für alle Vereine, unabhängig von deren eigenen Konzepten für den Trainingsbetrieb.

Verboten: Übungen wie diese – hier ein Archivbild vom FC RW Weilheim – sind wegen der auch im Sport geltenden Kontaktbeschränkungen nicht erlaubt. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zahlreiche Bürgermeisterämter erwarten von ihren Vereinen, dass die auch detailliert erklären, wie sie diese Vorgaben umsetzen. Entsprechend werde auch kontrolliert, sowohl von der Landespolizei als auch vom Gemeindevollzugsdienst, sofern dieser vorhanden ist.

Schließlich, so betont Muriel Schwerdtner, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Bad Säckingen, liege es im Interesse jedes Vereins, dass die Vorgaben konsequent eingehalten und umgesetzt werden: „Geht etwas schief, dann haben unter Umständen nicht nur die Betroffenen sondern auch Vereine in der Umgebung durch Rücknahme von Lockerungen, den Schaden.“

Hier sind die Sportanlagen wieder geöffnet I Bad Säckingen: Nach Vorlage der Trainerlisten, eines Hygienekonzeptes und der Bestätigung, dass die einschlägigen Vorgaben bekannt sind, erhalten Vereine die Genehmigung den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, betont Muriel Schwerdtner, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes: „Wir wollen wissen, wie die Vereine die Vorgaben umsetzen wollen.“

Dogern: „Die Sportplätze sind geöffnet“, teilt Bürgermeister Fabian Prause mit: „Der SV Dogern erarbeitet derzeit ein Konzept, wie Rasen- und Kunstrasenplatz gemäß den Vorgaben genutzt werden.“

Eggingen: Bereits vor dem Wochenende habe der SV Eggingen ein Konzept fürs Training ausgearbeitet und vorgelegt. Bürgermeister Karlheinz Gantert bestätigt: „Es entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Also darf der Verein wieder ins Training einsteigen.“

Höchenschwand: „Die Plätze für Fußball und Tennis sind offen“, so Bürgermeister Sebastian Stiegeler: „Allerdings müssen uns die Vereine über die geplanten Trainingszeiten informieren, um eventuell auftretende Missverständnisse ausschließen zu können.“

Jestetten: Sabrina Seiler aus dem Hauptamt liegt das vom SV Jestetten ausgearbeitete Konzept zum Training unter Einhaltung der Vorgaben vor: „Die Sportplätze wurden von uns freigegeben. Gemeindevollzugsdienst und Polizei werden mit Sicherheit vorbei schauen.“

Klettgau: Thomas Metzger aus dem Hauptamt hat den Vereinsführungen signalisiert, dass allein sie für die Einhaltung der Corona-Vorgaben bei der genehmigten Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs verantwortlich sind.

Küssaberg: Hauptamtleiterin Kersten Küpfer hat dem SV Rheintal die Freigabe der Sportstätte erteilt: „Für die Einhaltung der Vorschriften ist der Verein verantwortlich.“ Geschlossen bleiben allerdings die zahlreichen Bolzplätze im Gemeindegebiet.

Rickenbach: Bürgermeister Dietmar Zäpernick habe den Vereinen mitgeteilt, dass unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften ab sofort wieder draußen trainiert werden darf, heißt es aus dem Rathaus.

Stühlingen: Bürgermeister Joachim Burger hat die Sportplätze in der Stadt und den Ortsteilen freigegeben: „Ich gehe davon aus, dass die Vorsitzenden in der Lage sind, die Einhaltung der Vorgaben umzusetzen.“

Ühlingen-Birkendorf: Wir halten uns natürlich an die Vorgaben und Regeln. Ergänzende Vorschriften hat die Gemeinde nicht erlassen“, schreibt Bürgermeister Tobias Gantert.

Waldshut-Tiengen: Uwe Böhler von der Ortspolizeibehörde der Stadt bestätigt, dass aus dem Rathaus „grünes Licht“ für die Vereine gegeben wurde: „Wir haben Vertrauen in die Vereine, dass die Vorgaben erfüllt werden. Deren Einhaltung wird mit Sicherheit auch kontrolliert werden.“ Hier sind die Sportanlagen wieder geöffnet II Wehr: Bürgermeister

Weil: Grundsätzlich sind die Sportanlagen wieder offen, so Sachgebietsleiter Norbert Nußbaumer: „Die Vereine wurden von uns aufgefordert, ein Konzept und ihre Trainingspläne vorzulegen, vor allem um Überschneidungen auf den Anlagen zu vermeiden.“ Es lägen ihm bereits Konzepte vor, die mit Sachverstand und Weitsicht erstellt wurden: „Diese Vereine haben die Zusage fürs Training bereits erhalten.“

Weilheim: Hauptamtsleiterin Jessica Höfler erklärt, dass Sportanlagen und Sportstätten entsprechend der Corona-Verordnung ab dem heutigen Montag wieder genutzt werden können: „Die Vorgaben sind zwingend einzuhalten. Die betreffenden Sportvereine wurden entsprechend informiert und auf die Einhaltung der Vorschriften hingewiesen.“

Wutöschingen: Bürgermeister Georg Eble hat den Fußballern in Horheim und Wutöschingen „grünes Licht“ gegeben: „Die geltenden Vorschriften liegen den Vereinen vor und sind natürlich bindend.“

Hier bleiben Sportstätten noch geschlossen Albbruck: „Ich möchte von den Vereinen erst ein entsprechendes Konzept, vorher geht nichts", betont Bürgermeister Stefan Kaiser. Da noch keine Anfragen vorliegen, bleiben die Plätze zu: „Wir bauen keine Hürden auf, wollen aber Bescheid wissen, ehe wir die Sportplätze freigeben."

Hohentengen: Tanja Würz, Hauptamtsleiterin, erklärt, dass die Sportanlagen erst genutzt werden dürfen, wenn die jeweiligen Vereine ein Konzept zur Umsetzung der Verordnung vorgelegt haben – und dieses von der Gemeinde akzeptiert worden ist. Für jedes Training muss eine verantwortliche Person benannt sein. Gegen die Nutzung des Kunstrasenplatzes in Stetten gebe es keine Vorbehalte.

Murg: Bürgermeister Adrian Schmidle berichtet aus der Besprechung der Amtsleiter: „Um alle Vereine gleich zu behandeln – Hallen und Bürgerhäuser dürfen nicht geöffnet werden – haben wir beschlossen, die Öffnung der Sportplätze in der Gemeinde bis nach den Pfingstferien auszusetzen.“ Hier fällt zeitnah eine Entscheidung Görwihl: Aus dem Rathaus ist zu erfahren, dass Bürgermeister Carsten Quednow wegen der Umsetzung der Landesverordnung in Kontakt mit den Vorsitzenden der Sportvereine steht. Bis zum Abschluss dieser Gespräche bleiben die Sportanlagen geschlossen.

Lauchringen: Michaela Gmelin vom Ordnungsamt schreibt: „Zur Öffnung der Anlagen für Outdoor-Sport besprechend wir mit den Vereinen in dieser Woche die Auflagen, Maßnahmen und Konzepte. Die Gemeinde behält sich vor, zu entscheiden, wann Sportanlagen wieder öffnen dürfen.“

Laufenburg: Aus dem Büro von Bürgermeister Ulrich Krieger war zu erfahren, dass „die Stadtverwaltung im Verlauf der Woche das weitere Vorgehen zur Öffnung der Stadion und Sportplätze abklären wird.“

Rheinfelden: Pressesprecherin Chantal Hommes-Olaf erklärt, dass derzeit Gespräche zwischen Sportausschuss und Vereinen über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in städtischen Sportanlagen wie dem Europastadion Warmbach laufen. So lange bleiben diese Sportstätten geschlossen. Vereine mit Sportanlagen, die nicht im Besitz der Stadt Rheinfelden sind, dürfen unter Beachtung der Auflagen bereits wieder trainieren.

Schaden abzuwenden ist auch die Maßgabe bei der Stadt Wehr. Bürgermeister Michael Thater ist froh um die Vorgaben aus Stuttgart: „Diese Verordnung lässt wenig Spielraum.“ Dennoch lässt er den Sportlerinnen und Sportlern nicht einfach freien Lauf: „Beim Tennis und Leichtathletik ist es einfacher, die Abstandsregeln zu beachten, als beim Fußball.“ Entsprechend müssen der FC Wehr und die Spvgg. Brennet-Öflingen vor ihrer Rückkehr in den Trainingsbetrieb entsprechende Konzepte im Rathaus vorlegen. Etwas einfacher hat es die Spvgg. Wehr, die im „Juch“ eine eigene Sportanlage hat: „Dort haben wir kein Hausrecht, kontrollieren aber als Ortspolizeibehörde die Einhaltung der Vorgaben“, so Thater.

Gesperrt: Das Waldstadion in Laufenburg darf vorerst noch nicht für Training genutzt werden. Im Lauf der Woche finden Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Vereinen in Laufenburg zur Wiederaufnahme des Trainings statt. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In Weil am Rhein koordiniert Norbert Nußbaumer die Öffnung der Sportanlagen: „Wir haben nach der Info aus Stuttgart die Vereine aufgefordert, uns Konzepte und Trainingspläne vorzulegen.“ Schon am Montag lagen die ersten Schriftstücke im Rathaus vor, zur Freude von Nußbaumer: „Die Vereine haben mit viel Weitsicht und Sachverstand reagiert.“ So sei auf dieser Basis der Einstieg für die Leichtathleten des ESV Weil und des TV Weil zur gemeinsamen Nutzung der Leichtathletik-Anlage im Nonnenholz umgehend möglich.

In Rheinfelden ist die Rückkehr ins Training noch nicht soweit: „Sportausschuss und Vereine besprechen im Verlauf der Woche das Vorgehen“, erklärt Pressesprecherin Chantal Hommes-Olaf: „Die Konzepte für die städtischen Anlagen müssen abgestimmt werden, dann kann es losgehen.“ Einfacher ist die Sache für jene Sportvereine, die über eigene Anlagen verfügen: „Wenn die Vorschriften beachtet werden, kann sofort wieder trainiert werden.“

Vorerst noch gesperrt: So wie hier der Sportplatz des SV Görwihl gibt es in einigen Gemeinden erst „grünes Licht“, wenn die laufenden Gespräche und Abstimmungen zwischen Vereinen und Kommune abgeschlossen sind. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Kein Öffnung der Sportanlagen wird es hingegen in Murg geben. Nach einer Sitzung mit den Amtsleitern verfügte Bürgermeister Adrian Schmidle am Montag, die Sportplätze „im Zuge der Gleichbehandlung aller Vereine“ weiterhin „bis Ende der Pfingstferien“ geschlossen zu lassen. „Hallen und Bürgerhäuser dürfen auch noch nicht öffnen, auch wenn Musikvereine gerne wieder proben würden.“ Zudem sei bislang nur der SV Niederhof mit dem Wunsch zu trainieren an die Gemeinde heran getreten: „Der SV BW Murg hat signalisiert, dass er wegen der noch nicht geklärten Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorerst noch nicht ins Training einsteigt.“ Vom SV Hänner habe es noch keine Anfrage gegeben.

Nicht trainieren werden vorerst die Kreisligisten SV Eschbach und SV Todtnau. Beide Vereine gaben auf ihren Facebookseiten ihren Verzicht bekannt. So schreibt der SV Todtnau: „Wir lassen uns von dem in unseren Augen, übertriebenen und vielleicht nicht immer ganz durchdachten Aktionismus nicht beeinflussen.“ Der Verein sei sich seiner Verantwortung und „dessen bewusst, was für gravierende Folgen bereits ein auftretender positiver Befund für die Gesamtbevölkerung haben könnte.“ Einen Startschuss werde es erst geben, wenn „wir wirklich zu 100 Prozent von unserem eigenen Konzept überzeugt sind und somit die potenzielle Ansteckungsgefahr auf dem Vereinsgelände des SV Todtnau auf ein absolutes Minimum senken können.“