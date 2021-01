Michael Wasmer bleibt auch über diese Saison hinaus Trainer des SV 08 Laufenburg. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informierte, hat Wasmer zugesagt, dem Landesligisten auch in seiner fünften Saison als Cheftrainer zur Verfügung zu stehen. Wasmer kann dabei auf sein bewährtes Trainerteam setzen.

Im Sommer 2016 hatte Wasmer, damals noch Trainer der Reserve, die erste Mannschaft vom damaligen Trainer Norbert Schneider übernommen. Nach dem Abstieg in die Landesliga im Jahr 2017 schaffte er in der Saison 2018/19 wieder den Aufstieg in die Landesliga. In der laufenden abgebrochenen Runde ist der SV 08 Laufenburg auf Platz fünf zu finden.

Michael Wasmer betont, dass er sich auf die weitere Zusammenarbeit freue mit den vielen talentierten Jugendspielern, die im Sommer in den Aktivbereich aufsteigen werden. Elf der 14 A-Junioren, die nach der Runde von den A-Junioren zu den Aktiven wechseln, haben schon zugesagt, weiter das Trikot der Null-Achter tragen zu wollen.