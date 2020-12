Fußball-Landesliga: – Was sich im Herbst vor dem Corona-bedingten Saisonunterbruch abgezeichnet hat, wird nun bestätigt. Der SV 08 Laufenburg teilt mit, dass Eduard Nowak nach nur einem halben Jahr beim FV Lörrach-Brombach zurück ins Waldstadion kommt.

Nowak war im Sommer 2018 vom FC Wallbach gekommen und hatte sich im vergangenen Juli dem Oberliga-Aufsteiger angeschlossen. Bei Trainer Erkan Aktas musste sich der 25-jährige Hüne mit einem dreiminütigen Kurzeinsatz in der Partie beim FC Nöttingen begnügen. In der U23 bei Angelo Cascio war Nowak lediglich im Spiel bei der SG FC Wehr-Brennet im Einsatz.

Nowak feierte mit den Null-Achter am Ende seiner ersten Saison den Aufstieg in die Landesliga, war mit einem Tor in 24 Spielen beteiligt. Während der Landesliga-Spielzeit 2019/20 kam er in 17 von 19 Spielen zum Einsatz. „Eduard Nowak war zum Stammspieler herangereift und aus der Abwehr kaum noch wegzudenken. Dass er nun den Weg zurück gefunden hat, erfreut nicht nur die 1. Mannschaft, sondern auch den Vorstand und den gesamten Verein“, schreibt der SV 08 Laufenburg.