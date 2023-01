Turnen: – Weit in den Osten seines Gebiets zieht es die Mitglieder und Vereinsdelegierten beim Gauturntag, zu dem der Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG) auf Samstag, 4. März, einlädt. Ausrichter ist der TV Jestetten. Beginn ist um 13 Uhr in der örtlichen Turnhalle.

Zum Programm im zweiten Teil der Veranstaltung zählen auch Neuwahlen. Turngau-Vorsitzender Dieter Meier aus Rheinfelden stellt sich zur Wiederwahl. Noch vor Jahren hatte er sich Gedanken um einen Rückzug gemacht, doch mit der Einrichtung der Geschäftsstelle des Turngaus in Schwörstadt hat sich die zeitliche Belastung für den Vorstand doch entspannt. „Wichtig war vor allem, dass wir zwei hauptamtliche Stellen geschaffen haben“, so Meier im Gespräch mit unserer Zeitung. So ist als Geschäftsführerin Doris Schütz tätig, als Regionalbeauftragte Vanja Seger. „Ohne hauptamtliche Mitarbeiter geht heute nichts mehr“, versichert der Vorsitzende.

Gewählt werden soll in Jestetten auch ein neuer Vorsitzender Leistungssport. Diese Stelle ist vakant, da der bisherige Vorsitzende und Fachbereichsleiter für Gerätturnen, Siegbert Weber (TV Inzlingen), im Sommer 2021 gestorben ist. „Einen Kandidaten als Nachfolger haben wir noch nicht“, bedauert Meier.

Vakant ist auch noch immer die Stelle des Vorsitzenden Öffentlichkeit und Kultur. Die Vorsitzenden Lehrwesen (Christiane Schwindt) und Breitensport (Sabine Geiger) haben nach Auskunft von Geschäftsführerin Doris Schütz ihre Bereitschaft signalisiert, nochmals am 4. März für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. „Einen männlichen Beisitzer suchen wir aber noch“, so Doris Schütz zum aktuellen Stand der Personalfragen.

Arbeitskreise und Jugendhauptausschuss

Bereits am Vormittag, ab 10 Uhr, tagen in Jestetten die Arbeitskreise und der Hauptausschuss. Referentin Sabine Gaißer vom Badischen Turnerbund spricht über die Personalgewinnung, vor allem von Übungsleitern, was ein dauerhaft wichtiges Thema sei, schreibt der MHTG in seiner Einladung. Weiteres Thema eines Vortrages sei Versicherung und Cyberschutz. Abgerundet wird das Programm durch den Jugendhauptausschuss, in dem der Jugendschutz durch Referent Marcel Drayer von der Badischen Sportjugend beleuchtet wird.

Umfangreiche Tagesordnung

Auf der Tagesordnung der Versammlung am Nachmittag stehen neben den Neuwahlen auch Tätigkeitsberichte, Ehrungen und Verabschiedungen, Geschäftsberichte, die Verabschiedung des Haushaltsplans, Anträge sowie Termine im laufenden Jahr. Abgestimmt wird auch über den Ausrichter des Gauturntags 2024.