von Helmut Vogler

Leichtathletik: – Mit dem traditionellen Vergleichskampf der Jugend-Klassen U16 und U14, der in den beiden Vorjahren der Pandemie zum Opfer fiel, beendeten die Nachwuchs-Leichtathleten der südbadischen Bezirke und Kreise ihre Wettkampfsaison. Über 200 Athletinnen und Athleten aus 34 Vereinen trafen sich in Salem bei herbstlichen, aber machbaren Wetterbedingungen zu einem stimmungsvollen Saisonabschluss.

Leichtathletik Ausrichter LG Hohenfels feiert vier Siege bei den Vorkämpfen zur Schüler-Meisterschaft Das könnte Sie auch interessieren

Schon 2019 in Löffingen fiel die Gesamtwertung des Vergleichskampfes zu Gunsten des Bezirks Oberrhein mit sieben Punkten Vorsprung vor der Mannschaft des Bezirks Hegau-Bodensee äußerst knapp aus. Diesmal ging es noch enger her – am Schluss hatte der Hegau-Bodensee mit 318:317 Punkten den kleinsten denkbaren Vorsprung. Der Bezirk Freiburg-Emmendingen, sowie die Kreise Schwarzwald-Baar und Neustadt lagen dagegen deutlich zurück.

Bezirk Oberrhein bei der U16 vorn dabei

In den vier Wettkampfklassen gab es durch die U16-Mädchen mit 15 Punkten Vorsprung einen souveränen Sieg für den Oberrhein, bei den U16-Jungen teilten sich der Oberrhein und Hegau-Bodensee die Punkte und nur die durch viele Absagen stark geschwächten Mannschaften der U14-Jungen und U14-Mädchen mussten dem Bezirk Hegau-Bodensee den Vortritt lassen.

80m Hürdenlauf der U16-Mädchen beim Vergleichskampf in Salem: Sara Polito (links) von der LG Hohenfels ist hier noch gleichauf mit der späteren Siegerin Angelina Streit vom TV Villingen. | Bild: Helmut Vogler

Bei den siegreichen U16-Mädchen des Bezirks Oberrhein sammelte Maya Lindenmaier vom TuS Höllstein mit 30 die meisten Punkte. Sie punktete viermal und hatte mit 4,85 Meter im Weitsprung ihr bestes Ergebnis. Eliana Vella (LG Hohenfels) warf den Speer als einzige über 30 Meter (30,99 Meter). Sara Polito (LG Hohenfels) überzeugte als Zweite über 80 Meter Hürden in starken 12,48 Sekunden. Ihre Vereinskollegin Laura Queyreau ließ mit einem sehenswerten Finish über 800 Meter und ihrer Bestzeit von 2:24,43 Minuten die favorisierte Heidi Theiss aus Freiburg klar hinter sich.

Viele Punkte sammelte auch Emma Eisele vom TV Bad Säckingen mit 1,40 Meter im Hochsprung und 2:26,83 Minuten über 800 Meter. Die 4 x 100 Meter-Staffel mit Eliana Vella, Amara Igwe (TV Wehr), Sara Polito und Hannah Gisin (ESV Weil) brachte den Staffelstab mit über 10 Meter Vorsprung vor Hegau-Bodensee ins Ziel.

Morris Betting und Valentin Oblupin stark

Beste Punktesammler der U16-Jungen des Bezirks Oberrhein waren Morris Betting vom ESV Weil, der viermal in die Wertung kam, und Valentin Oblupin (TV Bad Säckingen), der dreimal punktete. Betting gewann den Weitsprung mit 5,23 Meter. Zweite Plätze erreichte er mit 42,62 Meter beim Speerwerfen., 11,61 Meter beim Kugelstoßen und 12,99 Sekunden über die 80m Hürden.

Oblupin siegte im Hürdenlauf mit 12,88 Sekunden und lief über 800 Meter – hier zählt er in seiner Altersklasse zur deutschen Spitze – in guten 2:10,31 Minuten locker zum Sieg. Ein missglückter letzter Wechsel in der 4 x 100 Meter-Staffel des Teams Oberrhein verhinderte schließlich den Sieg in der Gesamtwertung und führte zum Gleichstand mit Hegau-Bodensee.

Alexander Knüppel punktet überragend

Mit nur drei Punkten hinter dem Hegau-Bodensee erzielten die U14-Jungs des Oberrheins ein gutes Ergebnis. Überragender Wettkämpfer aller Mannschaften war Alexander Knüppel vom TV Rheinfelden mit Siegen über 60 Meter Hürden (10,17 s), im Hochsprung (1,50 m) und mit starken 5,32 m im Weitsprung. Gefallen konnten auch Lenart Berisha (TV Grenzach) und Gianluca Rapprich (TV Wehr), die zwei und drei Mal in die Wertung kamen. Yannick Berger (LG Hohenfels) steigerte sich über 800 Meter deutlich auf 2:31,30 Minuten.

Das durch den Ausfall von fünf Leistungsträgerinnen arg dezimierte U14-Mädchen des Bezirks Oberrhein musste die Überlegenheit der Mädchen vom Hegau-Bodensee anerkennen, konnte sich aber trotzdem auf dem zweiten Platz behaupten. Leona Abazi (LG Hohenfels) schaffte im Hochsprung mit 1,40 m das Punktemaximum. Marieke Baake (TV Grenzach) sicherte sich mit 10,50 Sekunden über 75 Meter den zweiten Platz. Ebenfalls Zweite wurde Lena Spitz (LG Hohenfels) über 800 Meter in 2:39,00 Minuten.