von Helmut Vogler

Leichtathletik: – Beim Vorkampf zu den Badischen Schüler-Mannschaftsmeisterschaften (BSMM), den die LG Hohenfels ausgerichtet hat, belebten 26 Mannschaften mit 173 Mädchen und Jungen der Altersklassen U12 bis U16 das Langensteinstadion Tiengen. Aus dem Bezirk waren der TuS Stetten, TuS Höllstein, ESV Weil, TV Grenzach, TV Bad Säckingen und LG Hohenfels vertreten, vermisst wurde der traditionell starke Nachwuchs des TV Wehr. Zudem nutzten Gäste aus Freiburg, Konstanz und Freistett die Wettkampfmöglichkeit. Wie bei dieser Altersklassen üblich, sorgten viele Familienangehörige für gute Stimmung auf der Tribüne.

Mit vier Titeln war Ausrichter LG Hohenfels erfolgreichster Verein, gefolgt vom TuS Stetten, der zweimal erfolgreich war. Bei Mannschaftswettkämpfen starten die Teams in verschiedenen Gruppen, die sich durch die Anzahl der zu bestreitenden Disziplinen unterscheiden.

Bei den U12-Jungen ging der Sieg in der Gruppe 1 an den TuS Stetten, in Gruppe 2 an die LG Hohenfels. Mit ihren 2604 Punkten dürfen sich die LGH-Jungs berechtigte Hoffnungen auf das Badische Finale im September in Konstanz machen. Bei den gleichaltrigen Mädchen platzierte sich in der größeren Gruppe 1 der TuS Stetten vor der LG Hohenfels. In der Gruppe 2 siegte der ESV Weil vor dem PTSV Konstanz. Die von der LG Hohenfels als Gruppendritter hier erreichten 3060 Punkte könnten ebenfalls für das Finale reichen.

Bei den U14- Jungen starteten nur zwei Mannschaften in der kleineren Gruppe 3. Hier dominierte die LG Hohenfels mit 2942 Punkten deutlich vor dem TuS Höllstein. Ebenfalls nur zwei Mannschaften gingen bei der männlichen Jugend U16 an den Start. Hier setzte sich der TV Bad Säckingen mit 4914 Punkten klar gegen den TV Grenzach durch. Herausragend lief Valentin Oblupin vom TV Bad Säckingen, Süddeutscher Meister der M14, die 800 Meter souverän in starken 2:12,08 Minuten. Auch diese Mannschaft wird man sicher im Finale wieder sehen.

Einen weiteren Bezirkstitel sicherte sich die LG Hohenfels bei den U14-Mädchen in der Gruppe 2. Ob die 5912 Punkte jedoch für das Finale reichen, muss abgewartet werden. Mit starken 7649 Punkten lagen am Ende auch die U16-Mädchen der LG Hohenfels in Gruppe 2 vorn, deutlich vor dem TuS Stetten. Die höchste Punktzahl erzielte Sara Polito mit 13,26 Sekunden über 100 Meter. Beste Punktesammlerin war Eliana Vella, die über 80 Meter Hürden (13,05 s), im Hochsprung (1,52 m) und im Speerwurf (31,10 m) siegte.

In Gruppe 3 setzten sich die U16-Leichtathletinnen des TuS Höllstein mit der Badischen Siebenkampf-Meisterin Maya Lindenmaier vor dem TV Grenzach und dem TV Bad Säckingen durch. Für das beste Bad Säckinger Ergebnis sorgte Emma-Sofie Eisele mit guten 2:29,96 Minuten über 800 Meter.