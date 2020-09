Regionalsport Hochrhein 17. September 2020, 17:17 Uhr

FSV Rheinfelden zum Derby beim VfR Bad Bellingen und SV 08 Laufenburg bei Spitzenreiter Bahlinger SC II

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden hofft auf ersten Punkt in dieser Saison im Derby am Samstag beim VfR Bad Bellingen. SV 08 Laufenburg vor Härtetest am Sonntag beim Bahlinger SC II